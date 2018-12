SP deixa de implantar Cross dentro do prazo

A Secretaria de Estado de Saúde não conseguiu cumprir o próprio prazo para implantar a Cross (Central de Regulação da Oferta de Serviços de Saúde) da região de Campinas. Em outubro, quando o serviço foi anunciado, a pasta informou que ele deveria estar em funcionamento este mês.

Foto: Reprodução / Google Street View

A central intermedia vagas em hospitais do SUS (Sistema Único de Saúde) para procedimentos de urgência e emergência e alta complexidade, como hemodiálise e oncologia. O objetivo de ter uma Cross dentro do DRS (Departamento Regional de Saúde) de Campinas era agilizar o atendimento em 42 municípios, entre eles os cinco que compõem a RPT (Região do Polo Têxtil).

Uma das principais queixas dos gestores municipais da saúde na região está na obtenção de leitos em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), que em alguns casos, chega a levar 11 horas.

Segundo a assessoria de imprensa da pasta, a previsão inicial precisou ser readaptada em função da “obrigatoriedade de respeitar trâmites exigidos para intervenções no imóvel” que abrigará a central, por se tratar de local tombado pelo patrimônio histórico.

“A assistência a pacientes da região continua sendo realizada pela Cross, que possui um sistema online que funciona 24 horas por dia e busca vaga disponível em várias unidades (não apenas nos hospitais Estaduais), na região de origem do paciente e, eventualmente, em todo o Estado, conforme o recurso necessário”, conclui a nota da secretaria.

A implantação de um serviço regionalizado foi solicitada pelo Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas). O Estado já investiu R$ 838,6 mil para adequações estruturais do espaço onde o serviço será instalado. O custo mensal será de R$ 530,9 mil.