SP-304 vai ser privatizada, mas trechos não foram definidos

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta sexta-feira a primeira concessão rodoviária de sua gestão, que inclui a Rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304. Entretanto, os trechos que serão privatizados ainda não estão definidos e dependem de consultas e audiências públicas, segundo a Artesp (Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo). Na RPT (Região do Polo Têxtil), a via passa por Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba (trecho da Luiz de Queiroz), e depois segue até José Bonifácio.

Foto: Arquivo / O Liberal

O anúncio ocorre 17 dias depois do tucano afirmar que “todas as rodovias que não foram concedidas ao setor privado agora serão”. Questionado pelo LIBERAL na época, o Governo do Estado dizia que era “temerário afirmar que a SP-304 será privatizada a partir de um trecho do discurso do governador”. Além da SP-304, o pacote inclui a SP-308, que passa por Salto, Piracicaba, Rio das Pedras e Charqueada. As demais rodovias são: SP-191, SP-197, SP-310, SP-225, SP-261, SP-293, SP-331, SP-294, SP-284 e SP-425.

Segundo a Artesp, a definição dos trechos concedidos depende de consultas e audiências. A previsão é que na próxima segunda a agência abra para consulta pública as minutas prévias do edital. “Etapa em que os interessados na concorrência, representantes da sociedade civil e a população possam enviar contribuições para o projeto, além de questionamentos pelo período de 30 dias”, justificou a Artesp.

INVESTIMENTO

A concessão prevê investimentos de R$ 9 bilhões em um período de 30 anos, com obras de ampliação e modernização de infraestrutura de 1.201 quilômetros de rodovias, além de 417 quilômetros de vias duplicadas. “O novo lote ligará a região de Campinas, desde Piracicaba até Panorama, no extremo oeste do Estado, divisa com o Mato Grosso do Sul.

O novo lote, entre Piracicaba e Panorama, é composto pela malha de 218 quilômetros atualmente operada pela concessionária Centrovias, do Grupo Arteris, cujo contrato vence este ano, além de 983 quilômetros operados pelo DER-SP que passarão a receber todas as modernizações do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo”, informou governo.