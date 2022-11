SP-304: motoristas usam acostamento como desvio; bloqueio tem suprimentos e churrasco

Motoristas que se deparam com um bloqueio na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido Piracicaba, em Santa Bárbara d’Oeste, têm utilizado o acostamento da rodovia para chegar à cidade por meio dos acessos aos bairros Distrito Industrial, Jardim Santa Rita de Cássia e Vila Sartori. No sentido Americana, a mobilização é menor e dura cerca de um quilômetro de bloqueio, entre os km 135 e 136.

Os manifestantes protestam contra o resultado das eleições presidenciais, que tiveram vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra a tentativa de reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

Bloqueio impede o trânsito em trecho da SP-304 – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Eles estão abastecidos com suprimentos, como água, alimentos e roupas, viabilizados pelos próprios apoiadores do movimento, e realizam um churrasco com as duas faixas da via interditadas, como registrado pela reportagem do LIBERAL no local. São esperados dois banheiros químicos para atendê-los, segundo Glauco Fernandes, que se identifica como liderança da organização.

Manifestantes estão abastecidos com suprimentos – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A mobilização teve início por volta das 16h de terça-feira (31). Um dos organizadores do bloqueio neste trecho disse ao LIBERAL que o grupo espera um posicionamento de Bolsonaro. O presidente não se manifesta publicamente desde domingo e, até o momento, não reconheceu o resultado da eleição.

Em contato com a reportagem, a Polícia Militar Rodoviária informou que, pelo menos até as 14h30 desta terça-feira, ainda não havia recebido nenhuma ordem para desobstrução da rodovia.

Durante a manhã, o governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou que será cumprida a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que determinou a liberação das vias interditadas, inclusão com possibilidade de multas e prisões em caso de descumprimento.