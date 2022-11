SP-304 completa dois anos sem radares e vê avanço de acidentes no período

Rodovia tem sido monitorada apenas por aparelhos móveis; licitação para contratar nova empresa está travada no momento

Dois anos se passaram desde a retirada dos radares fixos da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), que compreende Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba, e ainda não há uma previsão para o retorno dos aparelhos.

No ano passado, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) abriu uma licitação para contratação da nova empresa que ficará responsável pela fiscalização eletrônica dessa e de outras rodovias do Estado.

No entanto, o processo, que foi alvo de questionamentos junto ao TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), está travado.

Trecho da Rodovia Luiz de Queiroz em Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

“O DER informa que atualmente trabalha na licitação para a instalação de novos radares nas rodovias do estado. Para isto, segue os trâmites da lei, cumprindo os prazos regimentais previstos”, comunicou o departamento, em nota, na última quarta-feira.

Conforme o LIBERAL noticiou em novembro de 2020, os radares foram desinstalados devido ao fim do contrato com a empresa que operava o serviço. Desde então, a fiscalização de velocidade tem sido feita apenas por radares portáteis, pela Polícia Militar Rodoviária.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o DER, desde a retirada dos aparelhos fixos, até setembro deste ano, houve a aplicação de 13.365 multas por radares móveis no trecho entre Americana e Santa Bárbara.

“O DER alerta que o respeito às leis de trânsito, como dirigir dentro da velocidade determinada na via, é vital para um trânsito mais seguro”, ressaltou.

A licitação prevê sete pontos de radar entre Americana e Santa Bárbara, nos km 126+900 (sentido Piracicaba), 131+170 (sentido Piracicaba), 131+200 (sentido Rodovia Anhanguera), 133+400 (sentido Anhanguera), 134+300 (sentido Piracicaba), 137+500 (sentido Piracicaba) e 143+650 (dois sentidos).

ACIDENTES

De acordo com dados do Infosiga SP, sistema de estatísticas de trânsito do governo estadual, a quantidade de acidentes na SP-304 tem aumentado desde a remoção dos radares fixos.

Em 2020, entre janeiro e setembro, houve 91 acidentes na via. Na comparação com o mesmo período, o número subiu para 132 em 2021 e 141 em 2022.

Se forem considerados apenas os acidentes fatais, não teve aumento. A rodovia registrou cinco ocorrências com morte em 2020, 11 em 2021 e cinco neste ano. Todos os números são referentes ao período de janeiro a setembro – o Infosiga ainda não divulgou os dados de outubro deste ano.