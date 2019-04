SOS Trigêmeos atende número recorde

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A rotina da dona de casa Débora Cristina Baptista da Silva, de 35 anos, mudou radicalmente nos últimos seis meses. Os trigêmeos Gabriel, Mateus e Nicolas chegaram à casa da família, em Nova Odessa, trazendo muito amor e animação. As prioridades do dia são fraldas, mamadeiras e as sonecas dos pequenos.

Caso raro na medicina, os trigêmeos forma concebidos em momentos diferentes. Gabriel foi gerado uma semana depois dos irmãos Mateus e Nicolas, que são univitelinos. Chamada de superfetação, essa situação ocorre quando a mãe segue ovulando após uma primeira concepção.

Débora contou que Gabriel, o “caçula”, se desenvolve um pouco mais devagar do que os irmãos. Por outro lado, a mãe acha que a semelhança maior não é entre os gêmeos univitelinos, e sim entre Gabriel e Mateus.

O LIBERAL quer saber sua opinião sobre o nosso portal. Acesse o questionário online e nos ajude a melhorar. CLIQUE AQUI PARA RESPONDER A PESQUISA.

“A gente costuma confundir eles ainda, meu marido não admite, mas confunde sim”, brincou a dona de casa. “É uma felicidade enorme ser mãe deles, um presente de Deus. É uma luta em relação à dificuldade de cuidar, tem que escolher qual você vai cuidar primeiro. Durante o dia parece que sempre tem um que está acordado pra gente dar atenção pra ele”.

A atenção dos pais também é dividida com o mais velho, Samuel, de 5 anos. Muito carinhoso com os irmãos, ele acaba sentindo ciúmes em alguns momentos e o casal está sempre atento ao primogênito.

Os trigêmeos foram diagnosticados com refluxo e precisam se alimentar, exclusivamente, de um leite especial cuja lata custa de R$ 35 a R$ 40 em farmácias. Por mês, são quase 15 latas para alimentar os bebês. O marido de Débora, Hércules Alves da Silva, está desempregado, e as contas não param de chegar.

AJUDA. A família é uma das sete que são ajudadas pelo projeto SOS Trigêmeos/Quadrigêmeas, desenvolvido pelo motoboy Daniel Rodrigues Freire. A cada seis meses ele realiza um evento para conseguir doações para as famílias, que incluem fraldas, leite, alimentos e roupas.

A reportagem mostrou, no final do ano passado, que Débora era a primeira gestante a participar do SOS Trigêmeos. Geralmente, as famílias entram para o projeto quando as crianças já nasceram.

Neste ano, o projeto atende o maior número de famílias desde que teve início, em 1993. Por conta disso, houve uma mudança no local onde as festas são realizadas.

Tradicionalmente feita na escola do Sesi (Serviço Social da Indústria) de Americana, este ano será transferida para um restaurante em Santa Bárbara d’Oeste. O endereço é Rua Limeira, 1.799. A festa está marcada para o dia 7 de abril, a partir das 13h.

No total, o SOS atende quatro famílias de Americana, uma de Santa Bárbara d’Oeste, uma de Pedreira e a de Débora, que mora em Nova Odessa. O motoboy também recolhe doações nos dias que antecedem a festa – o telefone para contato é 99728-9649 e 3601-4250.