Sorteio define ordem de sabatinas com candidatos de Americana e Santa Bárbara no LIBERAL

Entrevistas com candidatos serão transmitidas nas redes sociais do Grupo Liberal e nas rádios Gold e Zé; veja datas

Os candidatos a prefeito de Americana e Santa Bárbara d’Oeste nas eleições deste ano, agendadas para 6 de outubro, conheceram a ordem das sabatinas que serão realizadas pelo Grupo Liberal de 9 a 27 de setembro. O sorteio aconteceu nesta quarta-feira (21) na sede do veículo, na Vila Santa Catarina, em Americana, e contou com a presença de representantes das coligações.

O sorteio aconteceu nesta quarta-feira (21), na sede do LIBERAL – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Confira a ordem das sabatinas:

Santa Bárbara d’Oeste:

09/09 Vanderlei Larguesa (PT)

11/09 Rafael Piovezan (PL)

16/09 Eliel Miranda (PSD)

18/09 Dr. José (União Brasil).

Americana:

23/09 Chico Sardelli (PL)

25/09 Maria Giovana (PDT)

27/09 Ricardo Pascote (União Brasil)

As entrevistas terão duração de 60 minutos, com início às 20h15, e serão transmitidas como “lives” nos perfis do Grupo Liberal nas redes sociais Facebook e YouTube, bem como por meio das rádios Gold (FM 94,7) e Zé (FM 76,3). Também, o jornal e o site do LIBERAL publicarão conteúdos sobre as entrevistas.

Os candidatos serão sabatinados por jornalistas do grupo, que farão perguntas sobre temas relevantes da administração pública, campanha e vida pública, entre outros assuntos.

Relevância

No sorteio desta quarta, o editor-executivo do LIBERAL, João Colosalle, ressaltou aos representantes das coligações a importância das entrevistas, que serão uma chance para os candidatos se apresentarem ou detalharem as suas propostas.

“As sabatinas são tradicionais na cobertura eleitoral do LIBERAL. Com as entrevistas com os candidatos, esperamos que eles tragam respostas que ajudem o eleitor a tomar a melhor decisão nas urnas”, comentou.

A oportunidade de falar para a população também foi destacada por Francisco de Barros, vice-presidente do diretório do União Brasil em Americana e membro da coordenação da campanha de Pascote.

“É de suma importância para Americana e para todos os munícipes conhecer as propostas dos candidatos, os planos de governo. Isso é levar conhecimento para a população”, apontou.

Por sua vez, o representante da coligação de Piovezan, Rodrigo Maiello, disse que as sabatinas do Grupo Liberal são um momento importante nas campanhas e que é feita uma cuidadosa preparação pelas equipes dos candidatos.

“Esse espaço para todos os candidatos já se tornou tradicional. É um espaço democrático, que abre oportunidade para que os candidatos apresentem as suas propostas”, afirmou.