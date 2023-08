Soro contra picada de escorpião: quando e onde tomar em Americana e região

Soro antiescorpiônico está disponível em unidades de saúde que são referências na região - Foto: Ernesto Rodrigues/Liberal

A morte de uma menina de 5 anos em Piracicaba após sofrer uma picada de escorpião, na última semana, reacendeu um alerta sobre quais medidas tomar em casos como esse. O incidente com Jamily Vitória Duarte ocorreu na noite do dia 11. Ela morreu na manhã seguinte.

Inicialmente, a menina foi socorrida em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e depois transferida para a Santa Casa, onde recebeu o soro antiescorpiônico, mas o quadro já havia se agravado e ela não resistiu.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na RPT (Região do Polo Têxtil), o soro está disponível em três unidades de saúde:

Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana

Prontos-socorros Edison Mano e Afonso Ramos, em Santa Bárbara d’Oeste

Hospital Estadual Sumaré Dr. Leandro Franceschini, em Sumaré

Médica infectologista do Hospital Unimed, em Americana, Ártemis Kilaris afirma que toda pessoa que for picada por um escorpião deve procurar um pronto atendimento para ser avaliada quanto à gravidade do caso.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

De acordo com a especialista, todas as crianças com até 10 anos têm indicação de receber o soro. Acima dessa idade, adolescentes e adultos só recebem o soro se estiverem com sintomas graves, que se manifestam com dores intensas, sudorese, taquicardia, vômitos constantes, alterações na pressão arterial, podendo apresentar convulsões, arritmias cardíacas, edema pulmonar e choque.

“Nesses casos, deverão receber o soro, independente da idade”, alerta Ártemis. Segundo a infectologista, pessoas com idade acima de 10 anos recebem, inicialmente, só tratamento para a dor da picada. Ficam em observação e se o quadro clínico evoluir com gravidade, também devem receber o soro.

“Para as crianças de até 10 anos, o quanto antes procurarem atendimento e receberem o soro, melhor . O tempo é muito importante nesses casos”.

Em Americana, no ano passado, foram registrados 424 acidentes com escorpiões, segundo dados da prefeitura. A maioria (268) ocorreu entre pessoas com 30 anos ou mais.