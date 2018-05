Sob proteção policial, caminhões conseguem entregar combustível

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Caminhões deixaram distribuidoras de Paulínia sob escolta nesta terça-feira e alguns chegaram a postos de combustíveis da região. Mesmo estabelecimentos que não abastecem exclusivamente veículos de setores considerados essenciais conseguiram receber o produto sob proteção policial. À noite, filas já andavam mais depressa em Americana, onde era possível abastecer em até 20 minutos no posto da Avenida Abdo Najar, perto da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), por volta das 20 horas.

O Recap (sindicato dos postos) estima que a situação deve ser normalizada em dez dias.

A Justiça de Campinas estipulou nesta terça-feira multa diária de R$ 10 mil para quem tentar interceptar caminhões que deixarem as distribuidoras de Paulínia para abastecer postos de combustíveis em 90 cidades, incluindo as cinco da RPT (Região do Polo Têxtil). A decisão liminar atende pedido do Recap (que representa estabelecimentos dessas 90 cidades) e também determina escolta policial para preservar a integridade dos motoristas.

Em frente às distribuidoras de Paulínia, havia centenas de caminhoneiros parados na noite desta terça-feira. Policiais militares que estavam no local disseram que as escoltas eram só para abastecer postos que fornecem gasolina e etanol a viaturas policiais e ambulâncias, por exemplo.

Porém, o vice-presidente do Recap, Emílio Martins, afirmou que vários postos receberam combustível, inclusive estabelecimentos que atendem o “público comum”.

Foi o caso do Posto Amigão, na Avenida da Amizade, que recebeu combustível à noite – mas a previsão era que durasse pouco. Outros comércios conseguiram trazer veículos sem escolta – caso do Posto Sete, na Rodovia Anhanguera, em Americana, que trouxe 22 mil litros de etanol e gasolina, à noite, de Barueri.

À tarde, o posto ao lado da churrascaria Rio Grandense, às margens da Rodovia Anhanguera, recebeu uma carreta com 45 mil litros de combustível – gasolina, etanol e diesel – com escolta da Gama (Guarda Municipal de Americana). Porém, o posto abasteceria só veículos como viaturas da Gama e caminhões de coleta de lixo. Se sobrasse, seria aberto o abastecimento para o público comum.

LIBERAÇÃO. Pela manhã, a tropa de choque da PM negociou a saída de caminhões carregados com combustível e que estavam parados no km 123 da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), perto da Replan. O Exército estava na retaguarda. Logo depois, um comboio com cerca de 80 veículos deixou a rodovia com destino a Campinas – o Exército não soube informar se algum desses caminhões chegou a cidades da RPT.

Caminhoneiros e o Exército disseram que não houve confronto. “Com eles (polícia) não tem confronto”, disse Alexandre Patrício, um dos caminhoneiros parados perto da refinaria. No local, havia faixas colocadas pelos caminhoneiros pedindo intervenção militar.

Os profissionais não estavam mais barrando carretas na saída das refinarias, por causa da presença policial. Porém, a reportagem só presenciou veículos saindo com escolta. Eram comboios pequenos, com duas ou três carretas. “Muitas distribuidoras colocando caminhões nas ruas com escolta. Agora, sempre picadinho, um pouquinho pra cada posto”, disse Emílio Martins, do Recap.

Segundo o tenente-coronel Eduardo José Lopes Gonçalo, chefe de comunicação social da 11ª Brigada de Infantaria Leve do Exército, a corporação também liberou pontos de bloqueio montados nas rodovias por caminhoneiros.





















PETROLEIROS. Os petroleiros prometiam iniciar a partir da 0h desta quarta uma greve de 72h. Eles pedem redução do preço do gás de cozinha e combustíveis e a demissão do presidente da Petrobras, Pedro Parente. Segundo o Sindipetro, não há risco de desabastecimento, pois os tanques das refinarias estão abarrotados.