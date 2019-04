Só uma paróquia pagava R$ 6 mil para a Diocese

A Diocese de Limeira recebe mensalmente um pagamento das paróquias sob seu comando, mas os valores arrecadados pela Cúria são mantidos sob sigilo. A Paróquia Nossa Senhora das Dores, de Artur Nogueira, por exemplo, pagava R$ 6 mil por mês em 2015, ano em que o Conselho de Assuntos Econômicos da igreja cogitou negar um pedido do bispo Dom Vilson Dias de Oliveira justamente porque já pagava o “boletim mensal”, como o valor é chamado.

Vilson solicitou R$ 4 mil para uso pessoal – por fim, a igreja deu o dinheiro ao bispo, mas exigiu recibo. O pagamento é oficial e, segundo religiosos, ocorre em todo lugar. A Diocese é um comando regional da igreja católica. A de Limeira, por exemplo, é responsável por 16 cidades, incluindo Americana.

“Todas as dioceses do Brasil, do mundo, elas são sustentadas pelas paróquias com um valor mensal, e cada Diocese estipula quanto que vai pagar. Isso aí é uma coisa comum”, afirmou o padre Edson Adélio Tagliaferro, da Paróquia Nossa Senhora das Dores, ao LIBERAL.

A Diocese de Limeira não divulga informações sobre a arrecadação. O LIBERAL pediu à assessoria de imprensa qual era o critério para definir os valores que cada paróquia vai pagar, qual o montante recebido de todas as igrejas da região e quanto a Basílica de Americana desembolsa. A resposta foi que essas questões são tratadas somente internamente e não são divulgadas.

Dom Vilson é investigado pela polícia e pela igreja. A Polícia Civil de Limeira já concluiu um inquérito no qual investigou se o bispo extorquia dinheiro de padres subordinados a ele. O relatório final foi enviado ao Ministério Público.

Foi nesse inquérito que ele admitiu à polícia ter recebido R$ 4 mil da igreja de Artur Nogueira para uso pessoal (ele não disse para que usou o dinheiro, mas o padre Tagliaferro, que depôs à polícia no fim de março, disse que era para construir um poço artesiano em uma casa em Itanhaém).

Vilson também é alvo de investigação por supostamente acobertar supostos abusos sexuais atribuídos ao padre Pedro Leandro Ricardo, ex-reitor da Basílica de Americana, que está afastado da função.

O Vaticano também mandou investigar as mesmas situações. A conclusão não foi divulgada.