SJE segue nesta quarta com ‘maratona’ de ideias

A 11ª edição da SJE (Semana do Jovem Empreendedor), organizada pelo NJE (Núcleo de Jovens Empreendedores) do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana, Cosmópolis e Nova Odessa, que teve início na última segunda-feira, prossegue hoje com a Ideathon, uma maratona elaborada para o desenvolvimento de ideias e apresentação de técnicas para ideação, modelagem de negócios e oficinas de pitch. O evento será realizado no Senai de Americana, a partir das 8 horas.

A partir das 19 horas, na Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Americana, será realizado um painel sobre inovação tecnológica e empreendedorismo. Os convidados são Adão Lopes (Varitus Brasil), Leonardo Roriz Coelho (Dempi Fiesp) e Pedro Mizutani (Raízen). Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Nesta terça ocorreram duas palestras. Denise Zerbetto, da Movac Consultoria, fez um paralelo com super-heróis para refletir sobre autoconhecimento. O evento foi realizado na Etec (Escola Técnica Estadual) de Nova Odessa.

“Tínhamos um público mais jovem, entre 15 e 17 anos, e a recepção foi excelente. Apesar de a Etec ser voltada para a formação de mão de obra, falar sobre empreendedorismo é importante para que esses jovens empreendam na própria carreira”, afirmou o coordenador adjunto do NJE, Alexandre Marrocos Almeida.

À noite, no Senac de Americana, João Carlos Zicard Vieira, presidente da Zicard Accentiv, falou sobre disrupção. “Empreender é um ato de coragem. Não ter medo de ir para o mercado, que é muito predador e não tem espaço para aventureiros. O grande recado para o jovem é: não tenha medo e estude, busque o diferencial do seu produto”, ressaltou o diretor de novos negócios da Zicard, Pedro Marcílio.

A participação nos eventos, que tem apoio do Grupo LIBERAL de Comunicação, é gratuita e aberta a qualquer a qualquer interessado, mas as inscrições devem ser feitas pelo site www.sympla.com.br/ciespamericana.

Programação da 11ª edição da Semana do Jovem Empreendedor

13.3 Quarta

8 às 17h Dinâmica “Ideathon” no Senai Americana

19h Painel “Inovação Tecnológica e Empreendedorismo” na Fatec Americana, com Leonardo Roriz (Dempi Fiesp), Adão Lopes (Varitus Brasil), Pedro Mizutani (Raízen) e mediação de Frederico Faé (Ciesp Americana)

14.3 Quinta

9h Palestra “Inovarejo – conheça as melhores ideias para inovar no varejo em 2019” na Estação Sesi de Cultura, em Cosmópolis, com Eduardo Soriano (Sebrae SP)

19h Painel “Inclusão, Empoderamento e Inovacão” no Iesa com Ana Zulian (Zulian Advocacia e OAB SP), Clélia Spigolon (Rovany Modas), Cleuza L. N. Ruiz (Ágilbag) e Silvia Boaventura Catto (Ciesp Americana)

19h Palestra “Você está a preparado para a mudança?” no Colégio Antares, com Roseli Pinese Macetti (Persore)

15.3 Sexta

19h Palestra “Novas Tecnologias e a Necessidade de Transformação nas Empresas” na FAM com Jesse Netto (SBT e ABPC)