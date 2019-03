SJE encerra 11ª edição com palestra sobre tecnologia

As tecnologias digitais e o dinamismo que proporcionam aos negócios serão temas discutidos nesta sexta-feira na FAM (Faculdade de Americana). Dono de startup e professor universitário, Jesse Netto encerra a 11ª SJE (Semana do Jovem Empreendedor), organizada pelo NJE (Núcleo de Jovens Empreendedores) do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana, Cosmópolis e Nova Odessa.

Com passagens por empresas como SBT, Warner Bros, Volkswagen e IBM, o profissional vai apontar caminhos que as empresas podem adotar diante das inovações tecnológicas. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A palestra vai abordar que o processamento de grande volume de informações demanda nova ordem corporativa, onde a tomada de decisões se tornam mais assertivas e os negócios são permeados pelas inovações.

O evento é gratuito, mas os interessados precisam levar um litro de leite integral, que será doado ao Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo Americana. A palestra tem início às 19 horas. A FAM fica na Avenida Joaquim Bôer, 733, no Jardim Luciane.

Nesta quinta, a programação da SJE contou com a presença de três empreendedoras de sucesso que compartilharam suas experiências.

O painel “Inclusão, Empoderamento e Inovacão” foi composto por Ana Zulian (Zulian Advocacia e OAB SP), Clélia Spigolon (Rovany Modas) e Cleuza L. N. Ruiz (Ágilbag). “A ideia é que as histórias dessas mulheres sirvam de inspiração para esses jovens. É possível sim o público feminino ser empoderado e estar no mercado de trabalho”, disse a mediadora do painel e gerente regional do Ciesp, Silvia Boaventura Catto.

A participação nos eventos, que tem apoio do Grupo LIBERAL de Comunicação, é gratuita e aberta a qualquer a qualquer interessado, mas as inscrições devem ser feitas pelo site www.sympla.com.br/ciespamericana.

Programação da 11ª edição da Semana do Jovem Empreendedor

15.3 Sexta

19h Palestra “Novas Tecnologias e a Necessidade de Transformação nas Empresas” na FAM com Jesse Netto (SBT e ABPC)