Sistema Anhanguera-Bandeirantes deve receber 456 mil veículos no feriado

Sexta e domingo serão os dias com maior movimento nas rodovias que cortam a Região do Polo Têxtil

Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que corta as cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) deve receber cerca de 456 mil veículos durante a Operação Tiradentes, que tem início à 0h desta sexta-feira (21) e segue até o final da noite de domingo (23). Os dados são da AutoBAn, concessionária que administra as duas rodovias.

Segundo a empresa, o horário de maior movimento na sexta-feira será das 9h às 13h, no sentido interior. Já no domingo, a previsão é de que o fluxo mais intenso aconteça das 12h às 20h. Os motoristas podem optar por um horário alternativo, para evitar congestionamentos.

Operação Tiradentes começa nesta sexta-feira – Foto: Arquivo / Liberal

O gerente de Operações da CCR AutoBAn, Virgílio Leocádio, orienta os condutores a fazerem uma revisão mecânica do veículo antes de sair e também a conduzir com prudência e responsabilidade.

“É fundamental respeitar os limites de velocidade de cada segmento das rodovias, manter distância segura entre os veículos e sinalizar todas as manobras. Se a viagem for à noite, os cuidados devem ser ainda maiores”, disse.

A responsável pela via informou que possui 46 viaturas e mais de 120 profissionais dedicados ao atendimento nas rodovias, além da vigilância 24h por meio do CCO (Centro de Controle Operacional).

Os motoristas que desejarem informações sobre as condições de tráfego ou precisarem acionar serviços, como auxílio mecânico, resgate ou informar ocorrências nas rodovias, podem acionar a concessionária por meio do WhatsApp: (11) 4589-3999 ou pelo telefone 0800 055 55 50.