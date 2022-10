Sindicato faz alerta sobre golpe envolvendo a Mabe

Criminosos vêm se passando por advogados do jurídico do sindicato e pedem uma quantia para liberarem o dinheiro que pessoa tem para receber

Empresa tinha unidade industrial em Hortolândia - Foto: Arquivo - Liberal

O Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região alerta trabalhadores que têm créditos a receber da Mabe para um golpe que vem sendo aplicado usando o nome da entidade.

Criminosos se passando por advogados do jurídico do sindicato estão entrando em contato com ex-funcionários do grupo pedindo que depositem uma determinada quantia para que liberem o valor que eles ainda têm para receber da empresa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com um dos advogados da entidade, Marcos Ferreira da Silva, para cada trabalhador foi pedido um valor, mas nenhum deles caiu no golpe porque antes entraram em contato com o sindicato.

“Esse golpe está sendo aplicado em várias empresas que estão em situação semelhante à Mabe. São de processos coletivos. Hoje em dia, as pessoas têm fácil acesso aos processos, portanto, conseguem os nomes dos advogados, todas as informações”, afirma.

Silva esclarece que o sindicato não faz contato via WhatsApp, tudo é tratado direto com o departamento jurídico. “Nunca pedimos dinheiro, em hipótese alguma. E sempre orientamos os trabalhadores a entrar em contato com o jurídico para saber o andamento.”

Em 2013, a Mabe, que tinha unidade em Hortolândia, entrou em recuperação judicial, fechando as fábricas e demitindo milhares de trabalhadores. A empresa era uma das maiores do segmento de eletrodomésticos da linha branca e responsável pelas marcas Dako, GE e Continental.

Segundo o advogado do sindicato, o processo se transformou em falência em 10 de fevereiro de 2016. Em outubro do ano seguinte, a empresa fez o primeiro pagamento para os funcionários que estavam trabalhando quando o grupo faliu. Foram pagos em torno de R$ 70 milhões.

Neste ano, explica o advogado, foi feito um segundo rateio que resultou no pagamento de R$ 24 milhões. “A massa falida, até agora, só pagou os processos trabalhistas, são os credores que a gente chama de preferencial. Numa segunda fase vai começar a pagar os trabalhistas via processos [cerca de R$ 75 milhões], que também estão na ordem de preferência. E depois, se sobrar dinheiro, paga o resto, como os bancos.”

Segundo Silva, a falência da Mabe está em mais de R$ 2 bilhões e o número de bens não é capaz de saldar tudo – resta R$ 1,2 bilhão. “É um processo que vai demorar muito ainda”.