Sicredi estima crescer 25% até 2019 na região

Uma alternativa baseada na colaboração para oferecer serviços financeiros, o cooperativismo de crédito deve crescer pelo menos 25% até 2019 na região. Essa é a previsão da gerência regional de Desenvolvimento da Sicredi União PR/SP, que inclui as cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Estão previstas duas novas agências nesses dois municípios até o final do ano que vem.

Foto: Marina Zanaki - O Liberal

O cooperativismo de crédito oferece serviços como consórcios, conta-corrente, crédito, investimentos, previdência e seguros para pessoas físicas e jurídicas por meio do cooperativismo – os associados exercem o papel de donos do negócio e têm participação nas “sobras” que rendem ao final do exercício, o que seria equivalente ao lucro em instituições financeiras privadas, como os bancos. Esse volume é dividido entre os associados e parte dele é separada para projetos sociais que desenvolvem a comunidade na qual as cooperativas estão instaladas.

Americana já conta com duas agências do Sicredi e deve ganhar uma terceira unidade até o final do ano que vem. Santa Bárbara d’Oeste terá a primeira agência inaugurada no dia 11 de dezembro. As duas cidades fazem parte do Sicredi Centro Leste Paulista, que por sua vez está inserido na Sicredi União PR/SP, que possui 190 mil associados e 86 agências. A área de atuação chega a 109 municípios paulistas e paranaenses. Segundo balanço divulgado pela cooperativa, em setembro deste ano essa regional registrou um total de R$ 2,505 bilhões em depósitos – considerando a soma à vista, a prazo, fundos, previdência e poupança. A sobra líquida foi de R$ 38 milhões.

Gerente Regional de Desenvolvimento da Sicredi União PR/SP, no Centro Paulista, Gustavo Nicoletti apontou que a região possui municípios desenvolvidos e que merecem atenção especial. “Estamos chegando em 4 bilhões em ativos e temos como objetivo chegar em 2019 com 110 agências. A perspectiva é de no mínimo 25% em crescimento nos negócios”, destacou.

COLABORATIVISMO. As cooperativas de crédito representam cerca de 4% do mercado financeiro no Brasil. Para o chefe do Desuc (Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não Bancárias) do Banco Central, Harold Espínola, a economia colaborativa é uma tendência para os próximos anos, considerando, por exemplo, serviços como Uber, na área do transporte, e Airbnb, da hospedagem. “Mesmo na crise o cooperativismo segue vendo a captação crescer, e no mesmo ritmo”, afirmou.

Jornalistas participam de encontro

A convite do Sicredi, o Grupo Liberal participou do Encontro Nacional de Jornalistas realizado anualmente pela cooperativa no mês de outubro, no Rio Grande do Sul. Celebrando o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito, o evento apresentou o conceito da instituição financeira baseada na colaboração e também a história do cooperativismo no Brasil – cuja cooperativa pioneira no país foi o Sicredi.

Um grupo de cerca de 40 jornalistas de diversas regiões do país conheceu a primeira sede própria do Sicredi, em Nova Petrópolis (RS). Atualmente, o prédio foi transformado em um museu que preserva a história do cooperativismo no país, que teve início em 1902. Foi apresentada também a atual sede da Sicredi Pioneira, na cidade.

O encontro foi promovido no Centro Administrativo do Sicredi, na cidade de Porto Alegre. O cooperativismo foi discutido pelo presidente-executivo do Banco Cooperativo Sicredi, João Tavares; pelo chefe do Desuc (Departamento de Supervisão de Cooperativas e Instituições Não Bancárias) do Banco Central, Harold Espínola; e também pelo diretor da América Latina do Copenhagen Institute for Futures Studies e fundador do Future Lounge, Peter Kronstrom.