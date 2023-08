Sete são presos em operação da PF que mira quadrilha especializada em roubos nas estradas da região

Sete pessoas foram presas nesta terça-feira (8) em Sumaré e Campinas, durante a Operação Volvere, da Polícia Federal e do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), com o apoio do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). Elas são apontadas como integrantes de uma associação criminosa especializada em roubos de caminhões nas estradas da região.

Foco da quadrilha eram caminhões, que seriam desmanchados e teriam suas peças vendidas em Minas Gerais – Foto: Divulgação – Polícia Federal

De acordo com informações do delegado chefe da Delegacia da Polícia Federal de Campinas, Edson Geraldo de Souza, a quadrilha é investigada por diversos roubos de caminhões na região de Campinas, entretanto, como existia uma preocupação da PF em reduzir danos e até mesmo poupar outras vítimas, optou-se neste primeiro momento em cumprir os mandados de prisão contra os sete integrantes, pois já existiam provas do envolvimento deles em seis crimes, ocorridos entre maio e julho.

“Nós acreditamos que exista dezenas de roubos no currículo dessa associação, mas nós focamos em seis principais, que eram suficientes para mostrar o envolvimento deles ao juiz. Nós tivemos que imprimir uma grande velocidade nas investigações, porque eles não paravam. Eram diuturnamente praticando os roubos para desmanches”, relata o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, após roubarem os caminhões, os veículos eram desmanchados e as peças eram destinadas a receptadores em Minas Gerais e, em alguns casos, havia também o repasse das cargas, mas o foco principal era o desmonte e venda das peças.

Segundo a PF, a ação foi efetuada nesta terça-feira visando frear os ataques da quadrilha com as informações já colhidas pela inteligência, mas operação deve continuar com o objetivo de identificar outros envolvidos.

Balanço. Mais de 80 policiais trabalharam na operação desta terça-feira. Foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão, em endereços de Sumaré e Campinas.

Arma e munições foram apreendidas em posse de um dos acusados em Sumaré – Foto: Divulgação – Polícia Federal

Em Sumaré, um homem foi preso com um revólver calibre 38 e munições. As demais detenções aconteceram em Campinas, sendo quatro homens e uma mulher, em endereços distintos. Um dos mandados foi cumprido contra um indivíduo que já estava preso.

Não foi divulgado o bairro onde a prisão de Sumaré foi realizada, apesar disso, os agentes cumpriram as decisões judiciais no Jardim Denadai e Jardim Morumbi.

Ainda segundo o delegado, os ladrões tinham preferência pelo roubo de caminhões da marca Volvo. Os crimes eram praticados até mesmo durante o dia e os criminosos não se intimidavam com os locais, horários ou quantidade de ocupantes dos veículos.

Na maioria dos casos, eles abordavam as vítimas com armas e as faziam reféns em algum lugar de mata, até que o caminhão estivesse seguro no local onde ocorreria o desmanche. Para isso, eles também utilizavam um aparelho que bloqueava o sinal do rastreamento do veículo. As peças eram enviadas para Minas Gerais.