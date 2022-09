Sete de Setembro terá desfile em Americana e Santa Bárbara

Os desfiles cívicos de Sete de Setembro, Dia da Independência, serão retomados em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, no feriado da próxima quarta-feira, após dois anos sem serem realizados devido à pandemia da Covid-19.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Americana, o trajeto do desfile se dará na Avenida Brasil, com concentração no CCL (Centro de Cultura e Lazer), a partir das 9h. O retorno do evento foi anunciado pela prefeitura no mês passado, por meio de um decreto que dá as diretrizes para a realização do desfile. Em seu último ano de realização, em 2019, o evento reuniu um público estimado de 4 mil pessoas.

Segundo a prefeitura, os objetivos do evento são “colaborar para o exercício da cidadania por meio do respeito a pátria e seus símbolos”, “contribuir para a expressão cívica de diferentes segmentos da população, possibilitando a participação coletiva da comunidade” e “incentivar o espírito patriota e democrático da população americanense”.

Segundo a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), participarão do evento, o Tiro de Guerra, a Associação dos Antigos Atiradores de Americana, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Gama (Guarda Municipal de Americana), a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, o Rotary, a associação Animais Têm Voz, escolas municipais e estaduais, além de entidades da cidade.

Em Santa Bárbara, o desfile contará com 41 agremiações, entre elas, escolas municipais, escolas estaduais, grupos e entidades, setores da administração municipal, e Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Militar e Corpo de Bombeiros que percorrerão a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nas proximidades do Parque Araçariguama, onde será a concentração.

O tradicional desfile será realizado das 8 às 12 horas. Os participantes entrarão na avenida com as temáticas: preservação do planeta, erradicação da pobreza, valores humanos, preservação da diversidade cultural, direitos humanos, valorização do espaço da escola, valorização da ciência, inclusão, idosos, causa animal entre outros.

SEM DESFILES. A Prefeitura de Sumaré optou por transferir o desfile em alusão ao Sete de Setembro para o dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, em razão do período eleitoral.

Nova Odessa decidiu pela não realização do desfile cívico tradicional, por conta da proximidade com as eleições. Em Hortolândia, também não ocorrerá o evento.