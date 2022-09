Sesi: uma instituição de portas abertas

Ao contrário do que muita gente possa imaginar, o Sesi (Serviço Social da Indústria) não é uma instituição exclusiva para profissionais da indústria. O diretor de Centro de Atividades, André Luis Martins da Silva, que há nove meses está responsável pela região de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Cosmópolis, explica que mesmo sendo mantido e administrado pela Indústria Brasileira e Indústria Paulista, o Sesi é para todos.

“Quem contribui diretamente para manter toda essa estrutura é o empresário industrial, então, nada mais justo do que devolver serviços através de atendimento prioritário para os seus funcionários e familiares, contudo, toda população pode ser usuária e frequentar nossas atividades relacionadas ao esporte, cultura, lazer, qualidade de vida, saúde e em atividades educacionais especiais como a Escola de Robótica, por exemplo”, pontua.

Tanto é assim, que toda infraestrutura do CAT (Centro de Atividades) Sesi está disponível e de portas abertas para a população, como piscinas, quadras, áreas de convivência, playgrounds, academias, aulas coletivas, entre outras, bastando apenar fazer a adesão através de um contrato que vai de individual ao familiar, com preços que variam de R$ 34, para os trabalhadores da indústria, a R$ 220, para o público em geral.

Escola de Robótica. Lançado como projeto-piloto em novembro de 2021, o curso de Programação e Robótica do Sesi acaba de abrir novamente inscrições para as cidades de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa.

Evento de divulgação da Escola de Robótica gratuita aconteceu na véspera do dia 7 de setembro e contou com a participação do personagem Homem de Ferro, além do comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Adriano Daniel – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Voltado a estudantes de toda a comunidade, as atividades são exclusivas para crianças de 8 a 15 anos e são divididas em turmas kids (entre 8 e 11 anos) e teens (entre 12 a 15 anos). Com aulas previstas para começar dia 20 de setembro, a proposta da instituição é aprofundar os conhecimentos dos jovens e gerar oportunidades.

O curso, que desde a primeira turma em 2021 já formou mais de 75 alunos só em Americana, terá duração de 40 horas. Com material didático desenvolvido pela Fundação Micro:bit e adaptado pelo Sesi, segundo o orientador de educação digital, Flávio Alessi, não é necessário ter conhecimento prévio para participar.

“A Escola de Robótica trabalha muito com a lógica de programação, variando de acordo com a idade. Além disso, as aulas foram preparadas com uma linguagem fácil e vem com uma programação bem funcional”, explica o orientador.

Com a promessa de oferecer aulas dinâmicas e práticas, os alunos sairão do curso com conhecimento nos conceitos básicos de programação, automação e princípios da robótica. Além disso, também devem desenvolver competências como: pensamento científico, crítico e criativo; pensamento computacional (raciocínio lógico, lógica de programação); resolução de situação-problema; cultura maker e projetos de autoria; trabalho em equipe (colaboração, respeito, empatia), entre outros.

Referencial. Com a Escola de Robótica aberta para a população, alunos de outras escolas terão a oportunidade de conhecer melhor esse universo, algo que é comum para os estudantes da instituição, que possuem aulas de robótica desde os primeiros anos.

Referência no assunto, o Sesi Americana já foi campeão brasileiro e mundial de robótica, se tornando assim a única equipe brasileira a conquistar esse feito em um competição realizada nos Estados Unidos em 2018, inclusive, vencendo os donos da casa.

De acordo com o orientador de educação digital Denis Santana, que estava na equipe, a alegria daquele momento histórico é inesquecível. “Nós estávamos em 110 equipes do mundo todo, então foi muito gratificante. Além disso, é interessante observar o pós. Todos os alunos que participaram da competição estão muito bem no mercado de trabalho”, ressalta o orientador.

Como participar

O preenchimento das vagas será por ordem de inscritos e pode ser feito por este link.