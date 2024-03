Sesi-SP oferece vacina da gripe para indústrias

A temporada de gripe é uma preocupação para empresas e trabalhadores. Além dos desconfortos causados pela doença, os afastamentos por gripe representam mais de 20% das ausências no trabalho.

É por isso que investir na vacinação contra a gripe oferecida pelo Sesi-SP (Serviço Social da Indústria de São Paulo) é uma escolha estratégica para garantir a saúde e a produtividade de colaboradores.

Vacinação é forma eficaz de se proteger contra gripe – Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A vacina contra a gripe não só evita afastamentos, mas também contribui para a redução da incidência de casos graves da doença em toda a sociedade. Segundo especialistas, ela pode reduzir em até 60% a busca por atendimento médico durante a sazonalidade da gripe.

Especialista em Saúde do Sesi-SP, Celia Akemi Hirota Honda diz que a entidade trabalha com a aplicação da vacina contra a gripe há muitos anos, compreendendo-a como uma ferramenta fundamental para a saúde dos colaboradores.

“Não se trata apenas de prevenir a gripe, mas também de promover a saúde, pois ao proteger contra a gripe, podemos evitar outros problemas decorrentes, como a pneumonia”, alerta.

Uma das grandes vantagens da contratação do serviço do Sesi-SP é a comodidade para os colaboradores. Eles não precisam se deslocar, pois têm a oportunidade de receber a vacinação no local de trabalho.

Além disso, a entidade garante a qualidade da vacina, trabalhando com clínicas parceiras que seguem rigorosos protocolos para garantir a eficácia do imunizante.Outr

o diferencial é que a vacina oferecida pelo Sesi-SP é tetravalente, o que significa uma proteção mais abrangente em comparação com a vacina trivalente, do serviço público.

“Isso é importante em um mundo globalizado, onde cepas da gripe podem circular livremente. Ao contratar esse serviço, a empresa demonstra seu compromisso com a saúde dos colaboradores, agindo como agente na prevenção de doenças decorrentes da gripe”, destaca Celia.

Enquanto a vacina do serviço público é oferecida apenas a alguns grupos prioritários, a recomendação da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações) é que todos com mais de 6 meses sejam vacinados.

A contratação mínima é de 20 doses da vacina. Interessados podem contatar o coordenador de Relacionamento com a Indústria e Comunidade do Sesi-SP por meio do e-mail matheus.mendes@sesisp.org.br ou WhatsApp (19) 98162-0475.

