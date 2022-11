Serviços essenciais serão mantidos no feriado; comércio fecha em Americana e SB

Em Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia o comércio pode abrir mediante acordo com sindicato

As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) terão seus serviços essenciais mantidos no feriado de Proclamação da República, na próxima terça-feira (15). O comércio, por outro lado, ficará fechado em Americana e Santa Bárbara.

Hospitais municipais, DAE (Departamento de Água e Esgoto), Guarda Municipal, Defesa Civil, Velório Municipal e o serviço de coleta de lixo funcionarão normalmente. Em Americana, o Jardim Botânico ficará aberto, enquanto o Parque Ecológico estará fechado.

Em relação ao comércio, apesar de as lojas não abrirem em Americana e Santa Bárbara, nas cidades de Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia será permitido o funcionamento, mas apenas para empresas que possuírem acordo com sindicato da categorias para o trabalho dos funcionários nesta data.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.