Serviços essenciais serão mantidos nesta sexta-feira, Dia do Servidor

Cinco prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) vão manter os serviços essenciais no ponto facultativo no Dia do Servidor Público, comemorado nesta sexta-feira. Já os setores administrativos voltam a funcionar na próxima segunda.

Em Americana, por exemplo, continuam os atendimentos médicos de urgência e emergência, plantão do DAE (Departamento de Água e Esgoto), coleta de lixo e Guarda Municipal.

No CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) uma equipe de plantão será mantida das 7 às 16 horas para o recolhimento de animais (cães e gatos) mortos, doentes ou feridos que se encontram nas vias públicas ou em residências. Os telefones para contato são 3467. 1187 e 3467.2344.

Em Santa Bárbara d’Oeste, os atendimentos no Centro Médico de Especialidades, UBSs (Unidades Básicas de Saúde), Centro de Exames e Diagnósticos e CEO (Centro de Especialidades de Odontológicas) estarão suspensos e não haverá vacinação.

CRONOGRAMA. As coletas de lixo e de recicláveis serão realizadas normalmente na cidade, seguindo cronograma pré-estabelecido. Os Cemitérios Municipais Campo da Ressurreição (Central) e da Paz (Cabreúva) também estarão abertos.

Os parques infantis funcionam normalmente, sendo Tom Leite e Panambi, das 7 às 19h; Arnaldo Boaretto, Mollon, 31 de Março e Vila Brasil, das 7 às 17h; Taene, das 7 às 17h; dos Ipês, das 6 às 20h; e dos Jacarandás, das 6 às 22h.