Serviços essenciais são mantidos pelas prefeituras, que vão emendar feriado

Quatro prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) vão manter os serviços essenciais no feriado de Tiradentes, nesta quinta-feira. Já os setores administrativos voltam a funcionar na próxima segunda-feira.

Em Americana, o atendimento médico de urgência e emergência, plantão do DAE (Departamento de Água e Esgoto), coleta de lixo, Gama (Guarda Municipal de Americana) e opções de lazer, como Jardim Botânico e Parque Ecológico, funcionam normalmente no feriado e na sexta. Santa Bárbara d’Oeste também mantém serviços essenciais.

Hortolândia ressalta que além das unidades de saúde e guarda municipal, os Conselhos Tutelares poderão ser acionados, bem como o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal.

Em Sumaré, a prefeitura informou que transporte coletivo funciona com 50% da frota na quinta. As feiras livres diurnas e noturnas funcionarão normalmente, além das unidades de saúde. O cronograma de vacinação contra a Covid-19 está mantido para sexta e sábado na cidade.

A Prefeitura de Nova Odessa foi questionada sobre o assunto, mas não se manifestou até o fechamento desta edição.

Bancos. As agências bancárias nos cinco municípios da RPT ficam fechadas no feriado, de acordo com determinação da Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Entretanto, na sexta, voltam o atendimento das 10 às 16 horas.

Comércio. As lojas de Santa Bárbara vão abrir em horário especial nesta quinta. Os clientes podem realizar compras das 9 às 15 horas, de acordo com informações da Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara).

Em Nova Odessa, a associação comercial informou que as lojas podem abrir, mas os lojistas precisam de autorização do sindicato caso tenham funcionários. A mesma regra vale para o comércio de Sumaré e Hortolândia. Já em Americana, a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) informou nesta segunda que as lojas ficam fechadas no feriado.