Serviços essenciais funcionarão durante recesso de fim de ano na região

Em Americana, tanto o Parque Ecológico quanto o Jardim Botânico funcionarão na quarta, quinta e sexta-feira - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Durante o recesso de fim de ano, no período entre Natal e Ano Novo, os municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) manterão os serviços essenciais em funcionamento. Prontos-socorros, Guarda Municipal, DAE (Departamento de Água e Esgoto) e coleta de lixo são algumas das áreas que continuarão trabalhando.

Em Americana, tanto o Parque Ecológico quanto o Jardim Botânico funcionarão na quarta, quinta e sexta-feira, fechando no sábado e domingo. O esquema é válido tanto para o fim de semana de Natal, 24 e 25 de dezembro, como no Ano Novo, nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro. A Biblioteca Municipal, CCL (Centro de Cultura e Lazer), além do Teatro Municipal, por exemplo, só voltam a funcionar em 2023.

Santa Bárbara, por sua vez, informou que os parques dos Jacarandás, dos Ipês, Taene, Panambi, Tom Leite e Mollon estarão fechados apenas nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro. Nos demais dias, funcionarão normalmente, com horário especial apenas nas vésperas, quando estarão abertos até às 12h. Locais vinculados à Secretaria de Cultura e Turismo estarão fechados e, assim como Americana, só reabrem em 2023.

Em Nova Odessa, o Bosque Manoel Jorge continuará aberto normalmente, com funcionamento das 6h às 18h. Sumaré e Hortolândia, por outro lado, informaram que os serviços não essenciais param durante o período de recesso. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco