Sensação térmica vai a 40 °C na região

O calor dos últimos dias ficará ainda mais intenso nesta semana. Segundo dados do Cptec/Inpe (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), os termômetros vão disparar e bater a marca de 36 graus na quarta-feira, com sensação térmica de 40. Será a temperatura mais alta do Verão, desde que ele teve início no dia 21 de dezembro. A marca anterior foi 34,7 graus, registrada no 1º dia do ano.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O meteorologista do Cptec, Marcos Vianna, informa que o calor elevado será resultado de dois fatores combinados que estarão agindo na região. Um deles é o vento vindo da região Centro-Oeste do País. “Atualmente ele está direcionado para o sul do Brasil, mas o escoamento muda na próxima semana e ele passará a agir aí na região, jogando para vocês o ar seco e mais quente”, detalha o meteorologista.

Americana e cidades vizinhas estarão sob a influência também de um sistema de alta pressão que bloqueia a formação de nebulosidade significativa para chuvas. Na prática, segundo ele, isso significa que os dias serão ensolarados, quentes e com pouca possibilidade de chuva. “Esse sistema está sobre o oceano, mas a tendência é que entre com mais força sobre o Estado, inibindo a formação de nuvens e aumentando o calor. Pode até ser que cresça alguma nebulosidade, mas vai ser numa área bem isolada mesmo”.

Se não bastasse o termômetro elevado, a sensação térmica vai ampliar o calor. O meteorologista explica que ela é influenciada pelo vento e umidade e pode variar até dez graus acima da temperatura medida. No caso de Americana e região, considerando a umidade média de 40% dos últimos dias e os 36 graus previstos, a sensação deverá chegar aos 40 graus. Segundo dados do Cptec/Inpe para hoje são previstos 10 milímetros de chuva e temperatura máxima de 33 graus.