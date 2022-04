Semelhanças entre crimes em Americana e Santa Bárbara podem indicar mesma autoria

As semelhanças entre os quatro assaltos registrados em Americana e Santa Bárbara d’Oeste entre os dias 14 e 30 de março, mais do que mera coincidência, podem indicar o mesmo modus operandi. A opinião é do ex-secretário Nacional de Segurança Pública e conselheiro do Instituto Brasileiro de Segurança e Justiça, José Vicente da Silva Filho, coronel reformado da PM (Polícia Militar) de São Paulo.

Nas quatro ocorrências, uma das quais culminou na morte de uma idosa de 77 anos, homens armados invadiram as residências durante a madrugada ou tarde da noite, mantendo os moradores presos dentro de um cômodo, amarrados por horas. Em mais de um caso, as vítimas afirmaram que os assaltantes estavam encapuzados e que utilizaram de violência física, além de ameaças, para ter acesso aos bens dessas famílias.

Os crimes ocorreram entre 22 horas e 2 horas nos bairros Frezzarin 2 e Jardim Icaraí, em Santa Bárbara, e na Praia Azul e no Jardim Ipiranga, em Americana. Neste último, uma idosa passou mal durante o assalto, os bandidos a impediram de usar uma bomba para asma e apesar de ter sido socorrida ao hospital, não resistiu e morreu.

Foram levados joias, carros, dinheiro, roupas, perfumes e eletrodomésticos. Em um dos casos, os criminosos pegaram os cartões bancários e a senha da vítima e um deles saiu para sacar o dinheiro – o valor não foi divulgado.

Segundo o ex-secretário Nacional de Segurança Pública, em casos como esses, o que interessa para a PM é o tipo de crime e a quantidade, não quem está cometendo. “Quando tem uma alta incidência, a Polícia Militar faz um mapeamento de cada tipo de roubo, horário e local e desloca o patrulhamento para essas regiões”, explica.

Mas quando começa a ter um modus operandi, afirma o especialista, o trabalho é da Polícia Civil. “Isso porque já tem um material de identificação dos criminosos que estão atuando”.

Sobre os roubos em Santa Bárbara, o delegado titular do município, Antônio Donizete Braga disse que já foi instaurado inquérito policial e as investigações correm em sigilo. Em relação aos assaltos ocorridos em Americana, ambos estão sob responsabilidade da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), sendo que o que resultou na morte da idosa já tem dois homens presos temporariamente pela Polícia Civil de Americana.

Major do 19º Batalhão de Polícia Militar, Moisés Sabino Zecheto disse que o roubo é, naturalmente, um crime que preocupa pela gravidade e em razão disso a corporação tem planejado e distribuído o policiamento de acordo com análise dos indicadores de criminalidade e uso de ferramentas de inteligência.

Prevenção. Para tentar evitar esse tipo de crime, o especialista em segurança orienta reforçar as portas dos fundos, que são por onde os criminosos costumam entrar, as janelas, colocar uma câmera com aviso de que está sendo filmado e uma iluminação externa. “São fatores que aumentam o grau de risco para o bandido”.

Foi isso que um empresário de 38 anos fez após ele, a mulher e a filha de 6 anos terem a casa invadida no mês passado. “Na semana do crime ficamos assustados e decidimos reforçar a segurança da casa com monitoramento 24 horas e sensores nas portas”.