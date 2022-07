Semana será de tempo seco e baixa umidade na região

A semana será de tempo firme e seco, com baixa umidade relativa do ar, na RMC (Região Metropolitana de Campinas). De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, além de o inverno ser uma estação seca, a região está sob influência de uma massa de ar seco caracterizada por baixo teor de vapor de água.

A umidade relativa do ar mínima fica entre 25% e 30% durante a semana, sendo que entre amanhã e sexta-feira a umidade fica mais baixa durante o período da tarde, podendo atingir os 20%, segundo o meteorologista do Cepagri Bruno Bainy.

Rios como o Piracicaba, em Americana, já sofrem efeitos da estação e da falta de chuva – Foto: Claudeci Junior / LIBERAL

Nesta segunda, a umidade do ar em Americana atingiu os 30%, mas deve chegar a níveis mais baixos ao decorrer dos dias. “A tendência é de queda devido ao aumento da temperatura e não há previsão de chuvas”, apontou o coordenador da Defesa Civil do município João Miletta.

Na cidade, as temperaturas atingem a máxima de 27°C nesta quarta e quinta e as mínimas variam entre 12°C e 25°C durante a semana, segundo a CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos).

“A Defesa Civil já alerta para que a população tome bastante água e evite exercícios físicos durante o dia”, disse Miletta. O índice de umidade relativa do ar abaixo dos 30% é considerado preocupante.

No inverno os volumes de chuvas são menores e não existe previsão de precipitações até a primeira quinzena do mês.

* Estagiária sob supervisão de Reginaldo Gonçalves.