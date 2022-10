Semana será abafada e com céu nublado na região

Após um domingo de chuva, a semana será abafada e terá céu encoberto de nuvens na RMC (Região Metropolitana de Campinas), de acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas), da Unicamp.

As temperaturas mínimas devem ficar na casa dos 20°C e máximas entre 31°C e 33°C. O céu ficará parcialmente nublado em boa parte da semana, com alguns períodos de maior e menor cobertura de nuvens, segundo o meteorologista do Cepagri, Bruno Bainy.

Em Americana, a máxima fica em 30°C nesta terça, variando a 31°C até sexta-feira, de acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). As mínimas variam entre 18°C e 20°C. No sábado e domingo, as máximas caem, atingindo os 29°C e 27°C, respectivamente, com mínimas em 17°C.

Possibilidade de chuva aumenta no final de semana – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“De modo geral, teremos uma semana quente e abafada”, disse o meteorologista. A condição ocorre justamente por causa da cobertura de nuvens, que ficam em níveis médios e altos da troposfera.

“Algumas são mais finas e permitem a passagem da radiação solar com pequena atenuação, e algumas mais espessas atenuam um pouco mais”, explicou Bainy.

Há também a possibilidade de pancadas de chuva, que aumenta com a chegada de uma frente fria no final de semana. As precipitações devem ser rápidas e isoladas, e, de acordo com o Cepagri, não há indicativos que apontem para chuvas muito volumosas ou generalizadas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As precipitações já atingiram a região no último final de semana. No domingo, Americana registrou volume elevado, com 63,5 mm de chuva, de acordo com a Defesa Civil. Não ouve ocorrências graves relacionadas.

Mesmo com os impactos de uma frente fria, as temperaturas não cairão expressivamente. “As frentes frias, nessa época do ano, tendem a impactar menos e de forma mais breve nas temperaturas. Essa frente fria, como vai passar pelo litoral, causará só um alívio do calorão”, explicou Bainy.

*Estagiária sob supervisão de Diego Juliani.