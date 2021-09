Semana Nacional de Trânsito: CCR AutoBAn realiza campanhas de orientação

No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, estão previstas ações entre os dias 20 e 26 de setembro - Foto: Clovis Ferreira - Digna Imagem

A partir desta segunda-feira (20) a CCR AutoBAn começa a promover ações para conscientizar sobre segurança no trânsito. Serão realizadas iniciativas voltadas aos caminhoneiros, motociclistas, motoristas, pedestres e ciclistas nas cidades que margeiam a Anhanguera (SP-330) e a Bandeirantes (SP-348).

A ideia vem para relembrar a importância da segurança durante a Semana Nacional do Trânsito, que ocorre entre os dias 20 e 26. As medidas serão realizadas em parceria com a PMR (Polícia Militar Rodoviária) e a ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo). O tema deste ano, definido pela Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), é “no trânsito, sua responsabilidade salva vidas”.

As cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) recebem pelo menos uma das duas duas rodovias. Mesmo assim, além das orientações programadas em pontos ao longo das vias, só haverá uma ação direta em Americana, na terça-feira (21), na altura do km 125 + 900. Entre as 7h e as 12h haverá uma campanha de incentivo ao uso de passarelas.

Além desta, haverá outras 19 ações até domingo, dia 26, data que encerra a Semana Nacional do Trânsito. Todas as datas podem ser conferidas neste link.