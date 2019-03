SJE termina com arrecadação de 350 caixas de leite

Terminou nesta sexta-feira a 11ª edição da Semana do Jovem Empreendedor, organizada pelo NJE (Núcleo de Jovens Empreendedores) do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana, Cosmópolis e Nova Odessa. Em cinco dias de evento foram arrecadadas 350 caixas de lei integral, que serão doados ao Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo.

O produto e a inscrição prévia foram os únicos requisitos para a participação nos eventos, que tinham entrada gratuita e foram distribuídos entre instituições de ensino/aprendizagem das três cidades que compõe o Ciesp. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O coordenador adjunto do NJE, Alexandre Marrocos Almeida, fez um balanço positivo sobre a edição de 2019 da semana, que passou por Unisal (Centro Universitário Salesiano), FAM (Faculdade de Americana), Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), Sesi (Serviço Social da Indústria) de Cosmópolis, Etec (Escola Técnica Estadual) de Nova Odessa e Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Americana.

“Foram nove painelistas e quatro palestrantes em cinco dias de evento, sempre com bom público e um feedback muito positivo. Fomos pela primeira vez a Cosmópolis e tivemos o primeiro Ideathon”, afirmou.

Citado por Almeida, o Ideathon foi uma maratona de elaborada para o desenvolvimento de ideias com apresentação de técnicas para ideação, modelagem de negócios e oficinas de pitch. Realizada no Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), a atividade deve ser mantida nas próximas edições do evento regional.

“Conversamos com a diretoria do Senai sobre os resultados e o retorno foi muito bom. Já fomos convidados a realizar, no ano que vem, não só o Ideathon, mas outras atividades inovadoras no Senai”, completou.

A última palestra da Semana ficou sob a responsabilidade de Jesse Netto, dono de startup e também professor universitário, com passagens por empresas como SBT, Warner Bros, Volkswagen e IBM. O encontro abordou as novas tecnologias digitais, e ainda o dinamismo que elas trazem aos negócios nos dias de hoje.