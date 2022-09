Semana deve terminar com forte calor

Depois de um final e de um início de semana com temperaturas mais baixas, o tempo deve mudar na RMC (Região Metropolitana de Campinas). De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, até sábado a região recebe dois quadros distintos: chuva e alta nas temperaturas.

Um vórtice ciclônico de altos níveis afetou a condição de tempo no Estado de São Paulo como um todo e provoca chuvas hoje. “As chances de chuva são bem maiores para a nossa região, inclusive temporais”, disse o meteorologista Bruno Bainy, do Cepagri.

A previsão para Americana durante esta quarta-feira, de acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisa Espacial), é de 60% de probabilidade de chuvas e máxima de 31ºC.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A nebulosidade durante o dia será variável, de acordo com o meteorologista, e as temperaturas dependerão de como o céu estará.

“Se a gente tem períodos prolongados de sol entre final da manhã e começo da tarde, as temperaturas vão subir bastante. Agora, se tiver maior presença de nuvens ou períodos mais curtos de sol entre nuvens, as máximas vão ficar em torno dos 27°C”, explicou. “A semana deve terminar com calorão”, completou Bruno.

A partir de amanhã, as chuvas se afastam e o sol predomina. As máximas devem subir na região e a previsão para Americana é de 34°C na quinta e 36°C na sexta-feira. A máxima prevista de sábado é 37°C.

Previsões divulgadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Foto: O Liberal

Primavera

Setembro é o começo da primavera no Brasil e existe uma mudança marcante em relação às temperaturas e ocorrência de chuvas.

De acordo com médias climatológicas registradas durante 29 anos pelo Cepagri, de agosto para setembro as temperaturas médias sobem cerca de 2°C, o que é considerado bastante, e o volume de chuva também é bem maior.

*Estagiária, sob supervisão de Guilherme Magnin