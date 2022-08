Semana deve ter temperaturas amenas e pancadas de chuva

A segunda semana de agosto deve começar com queda nas temperaturas e grande possibilidade de pancadas de chuva, por conta de uma frente fria que impactará todas as regiões do País. Segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a expectativa é de que os termômetros baixem de máximas próximas dos 30 °C, previstas para o fim de semana, para menos de 20 °C durante a semana.

De acordo com Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, a região está na rota de nuvens carregadas que podem ocasionar chuvas recorrentes até, ao menos, quarta-feira. Com isso, as temperaturas devem ser amenas.

Apesar da queda nas máximas, as mínimas não devem acompanhar o mesmo ritmo. A chamada amplitude térmica – diferença entre a temperatura mínima e máxima – deve ser baixa. Segundo o Inmet, a menor temperatura dos próximos dias deve ser registrada na quarta-feira. Para Americana, o instituto previa mínima de 20 °C e máxima de 11 °C.

Na segunda-feira, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, que podem se transformar em trovoadas na terça. Já na quarta, a nebulosidade maior deve favorecer a ocorrência de chuvas mais volumosas, aliviando a baixa umidade do ar dos últimos dias.