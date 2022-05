Semana deve ser de chuva e frio na região

As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) devem registrar chuva e queda nos termômetros a partir da próxima quarta-feira. De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, o frio será causado por uma massa de ar de origem polar.

O meteorologista do Cepagri, Bruno Kabke Bainy, explicou que ainda é cedo para precisar detalhes e cravar como ficarão as temperaturas. No entanto, em entrevista ao LIBERAL, ele disse que as previsões apontam para chegada da frente fria na região.

“Existe essa previsão sim. No entanto, estamos trabalhando na perspectiva de indicativos. [A mudança de tempo] vai provocar chuvas generalizadas em todas as regiões e, na sequência, teremos as quedas de temperaturas”, disse o meteorologista.

O portal Climatempo indica que, em Americana, as temperaturas podem chegar a 10°C na próxima sexta-feira. Se os termômetros chegarem na mínima prevista, será a temperatura mais baixa registrada na cidade até 29 de abril, de acordo com registros do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas). O Climatempo aponta que a temperatura máxima deverá ser de 23° C, no sábado e domingo.