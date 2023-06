Semana da Conciliação Trabalhista fecha 54 acordos e soma R$ 1,2 milhão na região

O TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região), com sede em Campinas, contabilizou durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista R$ 1,2 milhão em acordos na RPT (Região do Polo Têxtil). O saldo é 35% menor que o total da edição anterior, no ano passado, quando foram acordados R$ 1,9 milhão em processos que tramitam nas Varas de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Hortolândia.

A conciliação acontece quando as duas partes chegam a um acordo, com a participação de um mediador, mas sem a necessidade do trâmite regular de um processo judicial. Também localizada na RPT, Nova Odessa é atendida pelo Fórum Trabalhista de Americana.

Semana de conciliação foi realizada – Foto: Divulgação

Neste ano, nas Varas Trabalhistas que contemplam as cinco cidades da região, foram realizadas 299 audiências e 54 acordos, que totalizaram R$ 1.284.969,59. Na edição do ano passado, foram 270 audiências e 78 acordos que resultaram em R$ 1.981.961,52 conciliados.

A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista é realizada anualmente pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e, neste ano, aconteceu entre os dias 22 e 26 de maio. Trata-se de um esforço coletivo do Poder Judiciário para solucionar o maior número possível de processos em todo o país. A meta é resolver os conflitos em menos tempo, com menos burocracia e contribuição de todas as partes envolvidas.

Em toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas), o TRT-15 fechou R$ 178,5 milhões em acordos, 55% a mais que os R$ 115,1 milhões do ano passado. O montante contempla 2.854 acordos, 9.742 audiências e 42.215 pessoas atendidas.

O resultado garantiu ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região mais uma vez o primeiro lugar entre os TRTs na Semana Nacional da Conciliação Trabalhista.

“A cultura da conciliação está muito bem estabelecida em nossa jurisdição. Trata-se de resultado do árduo trabalho que realizamos há décadas, com destaque para o que foi iniciado em 2014, com a instalação dos primeiros Centros Integrados de Conciliação”, comenta o desembargador Wilton Borba Canicoba, coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do TRT-15.