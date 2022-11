Semana da Conciliação espera solucionar 221 processos trabalhistas na região

No mesmo período do ano passado foram finalizados 106 processos num total aproximado de R$ 1,9 milhão

A Semana Nacional de Conciliação termina nesta sexta-feira (11) com a expectativa de solucionar 221 acordos trabalhistas nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Hortolândia.

As negociações começaram na última segunda-feira (7). De acordo com o TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região), que abrange os quatro municípios, no mesmo período do ano passado, foram finalizados 106 processos num total aproximadado de R$ 1,9 milhão.

A conciliação acontece quando as duas partes chegam a um acordo, com a participação de um mediador, mas sem a necessidade do trâmite regular de um processo judicial. Também localizada na RPT (Região do Polo Têxtil), Nova Odessa é atendida pelo Fórum Trabalhista de Americana.

A Semana Nacional de Conciliação é realizada anualmente pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Trata-se de um esforço coletivo do Poder Judiciário para solucionar o maior número possível de processos em todo o país. A meta é resolver os conflitos em menos tempo, com menos burocracia e contribuição de todas as partes envolvidas.

Na RPT, a 1ª e 2ª Vara de Trabalho de Americana concentram, juntas, o maior número de processos alvos de uma possível conciliação. São 107. Na sequência aparece Santa Bárbara com 52, Hortolândia com 41 e Sumaré com 21. No ano passado, Sumaré foi o município com maior número de acordos firmados. Foram 37 conflitos solucionados num total de R$ 1,1 milhão.

“A conciliação é um método extremamente eficaz para a solução rápida do conflito trabalhista e já faz parte da cultura do TRT-15 que sempre se destaca nas campanhas nacionais”, afirma a presidente do TRT-15, desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla.

Em 2021, o TRT-15, que abrange sete regiões do Estado, além de Campinas, homologou acordos judiciais que somaram R$ 105.003.611,19 durante a 16ª Semana Nacional de Conciliação, promovida entre 8 e 12 de novembro. Foram finalizados 3.696 processos mediante acordo entre empresas e trabalhadores.