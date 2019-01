Sem citar SP-304, Doria fala em privatizar ‘todas as rodovias’

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta terça-feira que “todas as rodovias que não foram concedidas ao setor privado, serão”. A afirmação vem no momento em que estão em andamento os estudos da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) sobre concessões de rodovias administradas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que inclui a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Sem citar o estudo, a assessoria do Governo do Estado afirmou que o governador não se referiu especificamente à SP-304.

Em evento do banco Credit Suisse, realizado na capital, na terça-feira, Doria disse que 18 das 20 melhores estradas do Brasil estão no Estado justamente porque são privatizadas. “Todas as rodovias que não foram concedidas ao setor privado, serão. Aquelas que, evidentemente, ficam de pé do ponto de vista dos investidores”, afirmou. Foto: Governo do Estado de São Paulo / Divulgação

Na campanha eleitoral, Doria criticou o adversário e então governador, Márcio França (PSB), que havia solicitado estudo para concessão de rodovias administradas pelo DER e prometia que não haveria pedágios.

Doria chegou a afirmar que não havia concessão sem pedágio “em nenhum lugar do mundo”, que pretendia discutir o tema com as prefeituras e que não haveriam “medidas impositivas”.

A Artesp informou que os estudos sobre a concessão da SP-304 seguem em andamento. Quando concluídos e aprovados, serão apresentados por meio de audiências e consultas públicas.

“Será apresentada a modelagem econômica, incluindo os trechos que serão objeto de concessão e os investimentos. A sociedade poderá apresentar suas considerações e sugestões para que a Artesp conclua os estudos e o Governo do Estado defina os próximos passos”, apontou a agência, em nota.

‘Temerário’

A assessoria de imprensa do Governo do Estado disse que “é temerário afirmar que a SP-304 será privatizada a partir de um trecho do discurso do governador em um evento direcionado a um público específico”. Também negou que a rodovia esteja entre as referenciadas por Doria e que o DER investiu R$ 61 milhões em cinco obras de modernização na via.