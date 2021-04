Sem atualização no feriado, RPT registra 49 mortes por Covid-19

Sem atualização desde o feriado de Sexta-feira Santa, três das cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) comunicaram nesta segunda-feira (5) mais 49 mortes provocadas pelo novo coronavírus (Covid-19).

Com dados represados, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré bateram recorde de número de óbitos em único boletim: 23 e 17, respectivamente. Já Americana comunicou nove mortes. Hortolândia e Nova Odessa foram as únicas que não tiveram novos óbitos.

Agora, a região acumula 57.087 casos positivos da doença, com 1.823 mortes. A cidade que lidera em ambas as categorias é Sumaré, com 16.228 casos e 562 mortes. O perfil das novas vítimas:

– 03/04: Homem de 55 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Estadual de Sumaré;

– 31/03: Homem de 74 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Renascença Campinas;

– 31/03: Homem de 74 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa Campinas;

– 25/03: Mulher de 75 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Nova Hortolândia;

– 31/03: Homem de 73 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

– 31/03: Homem de 50 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

– 22/03: Homem de 48 anos, sem comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

– 02/04: Mulher de 67 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

– 03/04: Mulher de 67 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

– 03/04: Homem de 56 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

– 03/04: Mulher de 40 anos, sem comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

– 03/04: Homem de 60 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

– 04/04: Mulher de 58 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

– 01/04: Mulher de 61 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

– 26/03: Homem de 64 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko;

– 26/03: Mulher de 37 anos, sem comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko;

– 02/04: Homem de 86 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Estadual de Sumaré;

– 01/04: Homem de 77 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa Campinas;

– 25/03: Homem de 69 anos, com comorbidades. Estava internado na Casa de Saúde Campinas;

– 03/04: Mulher de 77 anos, com comorbidades. Estava internada na Casa de Saúde Campinas;

– 01/04: Homem de 83 anos, com comorbidades. Estava internado em Arthur Nogueira no Hospital Bom Samaritano.

Já em Santa Bárbara d’Oeste, são 391 mortes. Até o momento, 12.571 casos foram confirmados e 11.640 pacientes se recuperaram. O perfil das vítimas do novo boletim:

– Mulher, 82 anos – Óbito em 24 de março de 2021

– Mulher, 65 anos – Óbito em 24 de março de 2021

– Homem, 70 anos – Óbito em 26 de março de 2021

– Homem, 65 anos – Óbito em 26 de março de 2021

– Homem, 92 anos – Óbito em 26 de março de 2021

– Homem, 60 anos – Óbito em 01 de abril de 2021

– Homem, 44 anos – Óbito em 02 de abril de 2021

– Homem, 79 anos – Óbito em 02 de abril de 2021

– Homem, 45 anos – Óbito em 02 de abril de 2021

– Homem, 56 anos – Óbito em 03 de abril de 2021

– Homem, 59 anos – Óbito em 03 de abril de 2021

– Homem, 67 anos – Óbito em 03 de abril de 2021

– Mulher, 66 anos – Óbito em 03 de abril de 2021

– Mulher, 78 anos – Óbito em 03 de abril de 2021

– Mulher, 60 anos – Óbito em 04 de abril de 2021

– Mulher, 62 anos – Óbito em 04 de abril de 2021

– Mulher, 95 anos – Óbito em 05 de abril de 2021

Com as nove vítimas informadas nesta segunda-feira, Americana chegou a 380 mortes. Nova Odessa segue com 107 e Hortolândia com 383.