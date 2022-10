Seis pilares para criar um bom currículo

A busca por um novo trabalho ou por uma recolocação é o momento em que muitas pessoas se deparam com a necessidade de atualizar ou até mesmo criar um novo currículo mais atrativo. Peça importante em qualquer processo de seleção, o documento é uma espécie de vitrine e é o primeiro contato entre o candidato à vaga e a empresa.

Um bom currículo pode garantir mais contatos e entrevistas para os candidatos, bem como mais precisão e agilidade para as empresas com processos seletivos abertos. Mas afinal, o que é preciso para garantir a atenção dos recrutadores?

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Infojobs, empresa de tecnologia para recrutamento, destacou seis pilares para contribuir com um currículo estratégico e efetivo.

Cronologia

As informações mais atuais devem estar disponíveis na parte superior do currículo, com ordem cronológica destacando primeiramente os trabalhos mais recentes.

Volume de informação

Menos é mais – Alguns candidatos colocam no currículo todos os lugares nos quais trabalharam e cursos que fizeram, e isso pode deixá-lo extenso, prolixo e pouco convidativo a quem lê. O ideal é colocar as informações principais, preferencialmente as que têm mais a ver com o cargo desejado no momento.

Valorize atividades extracurriculares

Hoje em dia o setor de recursos humanos valoriza a experiência do profissional para além dos cargos ocupados. Trabalho voluntário, cursos de idiomas, experiência internacional, tudo isso conta o recrutador conhecer o perfil do profissional e identificar o candidato com maior afinidade ao que a empresa busca.

Seja transparente

Alguns candidatos “floreiam” habilidades no currículo esperando com isso ter maior chance durante o processo seletivo. Porém, ser sincero sobre suas habilidades é o melhor caminho para não tropeçar nessa etapa. Ainda não tem a habilidade requerida pela empresa? Descreva a sua disponibilidade em aprender ou alcançar tal conhecimento. Ser transparente além de ser o melhor caminho, transmite mais confiança e evita constrangimentos.

Adeque o currículo à vaga

Alguns profissionais procuram simultaneamente ocupações em diferentes cargos e nesse caso, muitos utilizam o mesmo currículo. O ideal é analisar a vaga a que se está candidatando e observar, dentro de sua experiência profissional, quais atividades mostram sua aptidão ao trabalho em questão. Vale editar o currículo antes de se candidatar a cada oportunidade, assim, as informações mais relevantes chegarão ao recrutador e facilitarão a escolha do candidato.

Mantenha seus dados atualizados nos sites de emprego

Algumas empresas, em vez de pedir o currículo tradicional, podem solicitar que o candidato preencha formulários em sites especializados em recrutamento. Plataformas como o Infojobs facilitam esse processo tanto para o usuário como para os profissionais de RH, onde a candidatura pode ser feita na própria plataforma, ou com soluções de recrutamento como o software PandaPé, desenvolvido pelo Infojobs, que digita e centraliza as informações para migrá-las automaticamente. Para os profissionais de RH, as plataformas trazem uma visão mais estratégica dos processos seletivos, com simplificação e mais assertividade nas contratações.