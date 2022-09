Seis apostas na região acertam a quina da Mega-Sena e ganham R$ 44 mil

Os valores saíram para Americana, Nova Odessa, Hortolândia e Sumaré conforme concurso sorteado no sábado

Seis apostadores da RPT (Região do Polo Têxtil) acertaram cinco números entre os seis sorteados no concurso 2.523 da Mega-Sena de sábado (24) e levarão para casa R$ 44.862,56. Apenas Santa Bárbara não teve aposta premiada ao menos com a quina. Os valores saíram para Americana, Nova Odessa, Hortolândia e Sumaré.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Americana, Nova Odessa e Hortolândia houve um ganhador de aposta simples em cada. Já em Sumaré, foram três apostas vencedoras, sendo duas simples e uma por meio de bolão.

Os números sorteados foram 01-10-27-36-37-45.

Apesar dos ganhadores da quadra e quina, ninguém acertou os seis números do prêmio máximo, que acumulou. O próximo sorteio será nesta quarta-feira (28) com prêmio estimado de R$ 200 milhões.