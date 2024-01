Segunda tentativa de vender castelo de José Rico termina sem interessados

A segunda tentativa de venda do castelo do falecido cantor José Rico, localizado em Limeira, quase no limite com Americana, terminou sem interessados. O prazo para apresentação de propostas chegou ao fim nesta quarta-feira (31), às 11h.

A 2ª Vara do Trabalho de Americana colocou o imóvel em leilão devido a uma ação movida por um ex-funcionário de José Rico, que fazia dupla sertaneja com Milionário e morreu em março de 2015, aos 68 anos. O ex-empregado cobra uma dívida trabalhista estimada em cerca de R$ 7 milhões.

A primeira tentativa de venda ocorreu entre junho e setembro ano passado. Na oportunidade, o comprador entraria numa sociedade e ficaria dono de apenas 21,176% do terreno. Essa fatia vale R$ 3,2 milhões, mas o lance mínimo era R$ 1,6 milhão. No entanto, não houve interessados.

Nesta segunda vez, o leilão envolveu a totalidade do imóvel, com lance mínimo de R$ 13,6 milhões, o equivalente a 90% do valor total de avaliação, fixado em R$ 15,1 milhões.

A concorrência pública, em que o vitorioso é aquele que tiver melhor proposta, aconteceu entre os dias 1º e 7 de novembro, mas nenhum interessado apareceu.

Depois, o castelo ficou disponível para venda direta. Nessa fase, bate-se o martelo para o primeiro que fizer uma oferta que atenda às condições fixadas pelo edital.

Essa etapa se encerrou nesta quarta. A Galeria Pereira, corretora responsável pela venda, informou que agora aguarda um posicionamento da Justiça para saber quais são os próximos passos.