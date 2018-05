Sedex interrompe serviços por conta da paralisação de caminhoneiros

Foto: Marcelo Rocha_O Liberal

Os Correios interromperam temporariamente os serviços de postagens com horário marcado como SEDEX 10,12 E HOJE. As alterações ocorrem devido a paralisação de caminhoneiros nas rodovias estaduais e federais, além de vias importantes em 23 estados do país e mais o Distrito Federal desde a última segunda-feira (21).

As agências, porém, continuam aceitando postagens como Sedex, PAC e correspondências, entretanto alertam para o acréscimo de dias no prazo de entrega, já que existe a impossibilidade de locomoção devido a greve dos caminhoneiros que protestam pelos altos preços nos combustíveis.

Em nota, os Correios informou que a greve nacional dos caminhoneiros, iniciada na segunda-feira (21), está impactando fortemente as operações dos Correios, assim como ocorre com toda a logística brasileira.

Mesmo com a paralisação, o órgão federal garante que há uma preocupação para manter a qualidade dos serviços prestados. “A empresa está acompanhando os índices operacionais de qualidade de toda essa cadeia logística e, tão logo a situação do tráfego nas rodovias retorne à normalidade, reforçará os processos operacionais para minimizar os impactos à população”, informou os Correios em nota.