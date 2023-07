Secretário de Segurança promete armas para guardas de Americana e Sumaré

O secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, prometeu mais 140 pistolas e duas carabinas para a Gama (Guarda Municipal de Americana) e a GCM (Guarda Civil Municipal) de Sumaré. O anúncio foi realizado nesta terça, durante a solenidade da entrega dos postos de Bombeiros na região.

Guilherme Derrite, secrtário de Segurança, esteve presente na região para inauguração das novas sedes dos Bombeiros – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

“Pretendo visitar, em breve. Sou deputado federal licenciado e já tenho uma história com a cidade [Americana] com a destinação de verbas para vários setores. Já conseguimos a destinação de 250 pistolas e teremos mais 90 armas que foram uma doação da Polícia Civil e que serão transferidas para a guarda, que cada vez mais está integrada com as forças de segurança do Estado.”

“O prefeito (Luiz Dalben) e o deputado (Dirceu Dalben) estiveram na secretaria para pedir o armamento. Será o reforço importante para que a guarda esteja mais bem preparada para defender a sociedade”, completou sobre Sumaré.