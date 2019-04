Secretaria de Educação realiza ‘Dia D de Escuta da Rede’

Toda a rede de ensino estadual realiza nesta terça-feira (30) o “Dia D de Escuta da Rede”, no qual professores, alunos e funcionários da educação são convidados a opinar sobre o ensino. Eles poderão responder a questionários online no qual vão indicar os pontos positivos e negativos da educação, desde infraestrutura até boas práticas que podem melhorar a aprendizagem.

A ação faz parte de um trabalho de escuta já em andamento na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, mas é a primeira vez que ocorre uma escuta nesse modelo. O objetivo é aproximar os jovens da escola e melhorar os índices de aprendizagem. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“Estamos discutindo, debatendo, estudando e realizando diálogos, trazendo como ponto central as mudanças que precisamos implementar em prol dos nossos jovens, para os próximos 15 anos”, afirmou o secretário estadual da Educação Rossieli Soares.

A Secretaria orientou que as escolas se concentrem no questionário e promovam um esforço de comunicação. “Estratégias online e presenciais, redes sociais, murais da escola, ATPCs e a atuação do Grêmio Estudantil são as estratégias para o fortalecimento do diálogo”, indicou.

As 80 escolas da Diretoria Regional de Ensino de Americana, que inclui Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste, estarão mobilizadas para responder os questionários, de acordo com a dirigente Joseana Caltarossa Moreira.

“É realmente uma escuta para conhecer bem a rede e articular toda a política pública com foco na aprendizagem do aluno. É a rede trabalhando pela rede, para que com nossas experiências e nossas práticas exitosas possamos ir adiante e melhorar a qualidade da educação”, destacou.