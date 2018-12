Secretaria da Fazenda atrasa repasse de verba para entidades

A Secretaria Estadual de Fazenda ainda não pagou as entidades assistenciais que atuam no programa Nota Fiscal Paulista o valor dos créditos obtidos no primeiro semestre deste ano. O repasse deveria ter sido liberado na primeira quinzena de outubro, mas não chegou. Em Americana, o problema afeta algumas organizações, com o lar de idosos Benaiah, o CPC (Centro de Prevenção à Cegueira) e a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

O programa devolve ao contribuinte até 30% do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) em compras realizadas no Estado de São Paulo. Para isso, o interessado deve pedir o número do CPF no comprovante. Quando isso não ocorre, a nota pode ser doada a uma entidade, que insere os dados no sistema e fica com o crédito.

O volume de recursos envolvido nessas operações fez com que as “caixinhas solidárias” – onde o consumidor deposita a nota sem CPF – se proliferassem por estabelecimentos comerciais. Recentemente, foi incluída a função “doação automática”, em que o contribuinte doa o crédito para a entidade de sua escolha, mesmo se inserir o CPF na nota.

“É a primeira vez na história do programa que atrasa. Além do crédito, o sorteio também está atrasado. Liguei lá e disseram que quando estiver disponível eles avisam. Acredito que temos algo em torno de R$ 100 mil a receber”, explica o presidente do Benaiah, Hélio de Oliveira Camargo.

No CPC, voluntários passaram todo o primeiro semestre inserindo os dados de cerca de 131 mil notas fiscais no sistema do Nota Fiscal Paulista para ter direito ao crédito em outubro. “Sempre pagou direitinho, desde o início do programa. Dessa vez atrasou e não tem nenhuma explicação. Nem o valor eles disponibilizaram para a gente. Esperamos que saia agora, até o fim do ano, para que entre na contabilidade. Muitas instituições esperam esse repasse para cumprir com suas obrigações de fim de ano”, pontuou Cleyton Borges Corrêa, responsável pela comunicação do CPC.

SISTEMA

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Secretaria de Fazenda reconheceu o problema e disse que trabalha para solucioná-lo, mas não deu prazo. “Os créditos da Nota Fiscal Paulista para instituições filantrópicas, relativos às compras próprias e documentos fiscais recebidos em doação no 1º semestre de 2018, ainda não foram liberados. A equipe do programa trabalha em uma solução no sistema para que os valores sejam disponibilizados às entidades o mais rápido possível”, informou.