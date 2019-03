Sebrae oferece 80 vagas em projeto de inovação

Com o objetivo de promover a competitividade das micro e pequenas empresas, o Sebrae está com inscrições abertas para o programa gratuito ALI (Agentes Locais de Inovação). O projeto é uma parceria entre Sebrae Nacional e o CNPQ para atender os pequenos negócios formalizados com CNPJ ativo que estejam em busca pelo desenvolvimento de novos produtos, serviços ou modelo de negócios.

O projeto ALI terá duração de até sete meses, com início no mês de março. Ao todo são 80 vagas na região, sendo 40 em Piracicaba, 20 em Limeira e 20 em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. As pré-inscrições podem ser feitas até o dia 28 de março pelo site www.ali.sebraesp.com.br. Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone (19) 3412-1070, opção 4.

A metodologia utilizada no ALI é inspirada no processo de desenvolvimento de novas soluções por meio de uma pesquisa das necessidades dos clientes, analisando alternativas que poderiam ser ocupados por produtos e serviços inovadores que hoje não são atendidos pelas soluções já existentes no mercado.

O foco estará nas empresas que se encontram com dificuldades em alavancar seu faturamento por terem alcançado um estágio em que os produtos e serviços atuais já alcançaram um limite de participação, auxiliando o empreendedor a lançar novas soluções para ampliar sua participação no mercado.

Conheça

O Sebrae irá apresentar aos interessados em ingressar no programa ALI conceitos e ferramentas de inovação, bem como toda a proposta de trabalho do programa por meio de oficinas gratuitas. Veja as datas:

Piracicaba

Datas: 12, 19 e 26 de março

Horário: 9 às 13h

Local: Sebrae SP – Piracicaba (Avenida Rui Barbosa, 132 – Vila Rezende)

Limeira

Datas: 14, 21 e 28 de março

Horário: 8h30 às 12h30

Local: ACIL Limeira (Rua Santa Cruz, 647 – Centro / Limeira)

Americana

Datas: 13 e 20 de março

Horário: 9h às 13h

Local: Sincomércio Americana (Rua Manoel dos Santos Azanha, 22 – Paraíso – Americana)

Data: 25 de março

Horário: 9 às 13h

Local: CIESP Americana (Rua do Marceneiro, 134 – Jardim Werner Plaas – Americana)