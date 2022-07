Se aprovada, PEC ‘Kamikaze’ adiciona R$ 6,8 mi ao Auxílio Brasil pago à RPT

Se aprovada, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) apelidada de “Kamikaze”, que institui estado de emergência até o final deste ano, vai adicionar R$ 6,8 milhões ao Auxílio Brasil pago aos moradores da RPT (Região do Polo Têxtil).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na região, conforme os últimos dados divulgados pelo governo federal, há 34.055 beneficiários: 5.426 em Americana, 11.633 em Hortolândia, 1.663 em Nova Odessa, 3.917 em Santa Bárbara d’Oeste e 11.416 em Sumaré.

O auxílio, atualmente de R$ 400, vai aumentar para R$ 600 se a Câmara dos Deputados aprovar o projeto, que está previsto para ser votado nesta terça-feira.

A proposta, já aprovada pelo Senado, também abrange outros benefícios, como um voucher de R$ 1 mil para caminhoneiros autônomos, aumento do Auxílio Gás, auxílio para taxistas e repasses para compra de alimentos e para manutenção da competitividade do etanol sobre a gasolina, entre outros.

Ao todo, a PEC prevê um gasto de R$ 41,25 bilhões até o fim do ano em todo o País. No caso específico do Auxílio Brasil, a propositura também busca incluir no programa todas as famílias elegíveis, o que pode elevar o número de beneficiários, inclusive, na RPT.

Para Alessandro Azzoni, economista e conselheiro da Associação Comercial do Estado de São Paulo, o acréscimo no Auxílio Brasil tende a aquecer a economia.

“Essa renda, vindo na mão das famílias, vai diretamente para consumo. E, com isso, você acaba tendo um aquecimento na economia”, afirmou.

No entanto, ele também cita a possibilidade de um “efeito rebote” na inflação brasileira, pois esses benefícios estimulariam ainda mais o consumo num contexto em que os preços já estão em alta. “Você pode ter, sim, um aumento inflacionário, por causa do aumento da demanda”, disse.

Mesmo assim, na visão do especialista, os benefícios são maiores que os malefícios. Como justificativa, Azzoni apontou que esse pacote de auxílios vai dar um suporte para as pessoas em situação de miséria.

“Acredito mais que ela está trazendo mais o benefício social para as famílias que estão com a questão da insegurança alimentar”, declarou.