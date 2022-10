Savegnago lança campanha de final de ano com nova dinâmica ‘compre e colecione’

Campanha é válida para todas as lojas da rede - Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

A campanha segue até o dia 15 de fevereiro de 2023, período em que os clientes têm para acumular os selos e comprar com descontos produtos da marca suíça SIGG. No total, são nove itens colecionáveis disponíveis: faca para descascar; faca para legumes e frutas; faca para pão; faca para fatiar; faca Santoku; faca do Chef; afiador de facas; tesoura de cozinha; e bloco magnético para facas. Os descontos variam de 84% a 98,8%.

“Mais uma vez teremos como foco principal trazer vantagens aos clientes da rede, bem como beneficiar entidades assistenciais das cidades que estamos inseridos e que precisam de apoio. E inauguramos um novo modelo de campanha, com a dinâmica de ‘compre e colecione’ em itens de reconhecida qualidade”, afirma o presidente-executivo da rede, Chalim Savegnago.

Como participar?

A cada R$ 20 em compras – não cumulativos – nas lojas da Rede Savegnago de Supermercados, pelo site, app, Compre e Retire ou pelo serviço de televendas, o cliente cadastrado no programa Save Ganhe receberá 01 (um) selo de desconto, que deve ser colado na cartela da campanha entregue a ele no ato da compra.

A partir de 40 selos já é possível adquirir os produtos colecionáveis com descontos no balcão de atendimento da loja Savegnago. Quanto mais selos os clientes juntarem para a troca, maior poderá ser o desconto na compra dos produtos da marca SIGG. Com 40 selos, por exemplo, a faca para descascar custará R$ 34,99. Mas, com 55 selos é possível adquirir o mesmo produto por R$ 4,99.

Cada cartela terá a capacidade máxima de 110 selos, sendo que para cada produto há uma quantidade de selos necessária para conquistar a compra com descontos.

Papel social

Em 2022, a campanha de final de ano da Rede Savegnago de Supermercados seguirá com seu importante viés social, intitulado “Fidelidade com Propósito”, que busca promover tanto a doação de alimentos não perecíveis quanto de cestas básicas aos fundos sociais das 20 cidades onde possui lojas.

A cada 500 mil selos de descontos entregues, o Savegnago doará 01 (uma) tonelada de alimentos não perecíveis. Além disso, os clientes também poderão participar da ação social e receber selos de descontos pela doação. Ou seja, ao comprar 1 (uma) cesta básica para doação no valor de R$ 60, o consumidor receberá 4 (quatro) selos de desconto.

“Buscamos ressignificar os selinhos de desconto, transformando esse tipo de campanha em uma ferramenta de transformação social ao nível local”, diz Beatriz Ramos, Presidente América Latina da L – founders of loyalty.

Mais informações sobre a campanha “Selinhos de Descontos Save Mania” podem ser encontradas no site: www.savemania.savegnago.com.br.

Rede Forte do Interior

Além de apresentar a nova dinâmica da ação de final de ano, a diretoria da rede também reforçou seu projeto de expansão para os próximos quatro anos, entre 2023 e 2026, em que pretende inaugurar mais 13 lojas Savegnago; 16 unidades Paulistão Atacadista; bem como promover 20 reinaugurações, por meio de reformas e ampliações das lojas já existentes.

Com esse plano de expansão, a expectativa da rede é dobrar seu faturamento atual ao chegar a um total de 71 lojas Savegnago e 17 unidades do Paulistão Atacadista em 23 municípios do interior de São Paulo, atingindo cerca de 6,6 milhões de habitantes.

Para 2022, a expectativa da rede Savegnago é de faturar R$ 5,5 bilhões e chegar a 2026 com um faturamento de R$ 10 bilhões. Atualmente, a rede está presente nas seguintes cidades: Americana, Araraquara, Araras, Barretos, Bebedouro, Campinas, Franca, Hortolândia, Jaboticabal, Jardinópolis, Leme, Limeira, Matão, Monte Alto, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Carlos, Sertãozinho e Sumaré.