Savegnago anuncia compra de lojas da rede Paulistão em Americana e região

20 out 2021 às 14:25 • Última atualização 20 out 2021 às 16:58

Em Americana, a unidade do Supermercado Paulistão fica na Avenida Abdo Najar, cruzamento com a Rua Dom Pedro - Foto: Google Street View - Reprodução.JPG

A rede Savegnago Supermercados anunciou a compra de 14 lojas do Grupo Peralta, proprietário do Paulistão. Na RPT (Região do Polo Têxtil), são sete unidades. A conclusão da operação depende da aprovação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

O Savegnago Supermercados informou que pretende realizar investimentos de R$ 100 milhões na adequação das lojas adquiridas no padrão da rede. A empresa também espera gerar 2,5 mil novos empregos, totalizando 12,5 mil funcionários atuantes no grupo.

“A negociação envolve a aquisição, pelo Savegnago Supermercados, de 14 lojas de supermercados do Grupo Peralta, localizadas nas cidades de Campinas, Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa, Paulínia, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Limeira e Rio Claro, enquanto o Grupo Peralta compra da rede o Open Mall Passeio São Carlos”, explicou o Savegnago.

As lojas em Americana ficam na Avenida Abdo Najar e na Rua Whashington Luiz, no Centro. Há ainda uma unidade na região central de Santa Bárbara d’Oeste e de Nova Odessa. Sumaré tem uma loja no Jardim Bom Retiro e no Matão, e Hortolândia no Centro.

A rede Savegnago disse que a compra vai fortalecer a marca. “Com mais de 45 anos de experiência no setor supermercadista, com esta aquisição a rede Savegnago expandirá o seu ‘core business’ em novas cidades e se fortalecerá em regiões onde já opera, alinhado com o objetivo estratégico de buscar liderança de mercado nas praças nas quais atua”, disse a empresa.

“Além disso, o Savegnago ampliará sua área de atuação para cinco novas cidades, totalizando, com a aquisição, 64 lojas. A rede também passará a ser titular da marca ‘Paulistão’. Ambos os grupos ainda se comprometeram a transformar duas lojas, sendo uma em Campinas e outra em Rio Claro, em operações de atacarejo”, concluiu o Savegnago.

O Grupo Peralta, que está há 60 anos no varejo alimentício e há 20 anos atuando com a bandeira Paulistão, disse que a transação com o Savegnago marca um “novo momento”.

“Na transação, fortalecemos nosso braço de Shopping Centers, que hoje conta com dois empreendimentos, um no Litoral e outro no ABC. A aquisição do Shopping Passeio São Carlos abre as portas para nossa presença no interior de São Paulo”, disse a empresa.

As 14 lojas de supermercados restantes vão possibilitar um “maior foco de expansão no eixo da Rodovia Castelo Branco, Grande São Paulo e Baixada Santista”. “Além disso, estamos revisando toda nossa operação, com nova estratégia de atuação, investimento em tecnologia, aprimoramento de processos e criando uma nova marca, que será lançada no segundo trimestre de 2022 na cidade de Itu, marcando essa nova fase”, finalizou o Grupo Peralta.