Saudade e orações marcam Dia de Finados nos cemitérios de Americana e Santa Bárbara

O movimento começou bem cedo nesta quarta-feira (2), Dia de Finados, nos cemitérios de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O LIBERAL passou por quatro endereços nos municípios e se deparou com pessoas fazendo orações, acendendo velas e tentando de alguma maneira amenizar a saudade.

No Cemitério da Paz (Cabreúva), no Jardim Santa Cecília, em Santa Bárbara, os portões abriram mais cedo, às 6h40. A expectativa é que fosse realizada uma missa no local, mas, por conta do mau tempo, a celebração aconteceu em uma igreja próxima.

Movimento no Cemitério da Paz (Cabreúva), em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O pintor Rodrigo Amaral, de 41 anos, visitou os túmulos dos avôs paternos. “Todos os anos venho, faço uma oração, acendo uma vela no cruzeiro [local de aglomeração motivada pela fé, saudade e respeito a quem já partiu]. Eles eram naturais da Bahia, mas vieram cedo para Santa Bárbara e fincaram raízes”, afirmou.

Ainda no município barbarense, a reportagem passou pelo Cemitério Campo da Ressurreição, na região central. O movimento era intenso, porém, tranquilo.

Situação semelhante foi verificada nos Cemitérios Parque Gramado e da Saudade, em Americana. Neste último, a técnica de enfermagem Jorgina Sabino, de 70 anos, escolheu o período da manhã para visitar os túmulos da avó, tia, pais e do filho, que morreu com apenas oito dias de vida.

“Venho mais vezes ao longo do ano, mas a visita é sagrada no Dia de Finados. Agradeço, lembro dos bons momentos, faço uma oração. A saudade é tanta que dá vontade de arrancar minha mãe daí de dentro”, disse.

Jovem desconhecido

Ainda no Cemitério da Saudade, um dos túmulos mais visitados nesta quarta-feira era o do “jovem desconhecido”. A dona de casa Claudete Valério Genaro, de 61 anos, por exemplo, disse ao LIBERAL que há mais de 20 anos leva, no Dia de Finados, uma flor da cor branca no túmulo do jovem desconhecido, em agradecimento a uma graça alcançada.

“Pedi a ele [refere-se ao jovem] que intercedesse para que o quadro de saúde do meu filho melhorasse. E, de fato, melhorou. Desde então, trago todo ano um vaso ou uma flor na cor branca para agradecer”.

Túmulo do “jovem desconhecido” é um dos mais visitados no Cemitério da Saudade, em Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Claudete conta que o filho dela, com dois meses de vida, foi diagnosticado com anemia esferocitose, uma anormalidade hereditária bastante comum nos Estados Unidos e norte da Europa.

“Ele vivia com a hemoglobina baixa, passou por uma cirurgia aos 10 anos. E depois que recorri ao jovem desconhecido, a situação estabilizou, hoje meu filho tem 37 anos, é casado, tem duas filhas”, relatou.

A morte do jovem desconhecido foi notificada no dia 24 de março de 1927. Dois dias antes, um rapaz que parecia ter 19 anos foi encontrado ao lado da linha férrea, em uma estação na região do bairro São Jerônimo. Branco, com a barba feita, cabelos pretos e de compleição robusta, aparentava estar “bem tratado.” Ele teve fratura e hemorragia no crânio. Vestia calça com suspensórios, paletó de casimira azul marinho, camisa e colarinho brancos e um sapato amarelo.

Também foram achados com ele uma navalha envelhecida de cabo de osso, um espelho de latão e um chapéu preto. É o que se sabe sobre o jovem. O mistério, no entanto, não diminui os pedidos feitos a ele. Pelo contrário. Nos cerca de 10 minutos que a reportagem permaneceu no local, nesta quarta-feira, o túmulo recebeu flores, velas e orações.