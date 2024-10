Santinhos das eleições ainda sujam ruas de Americana e Santa Bárbara

Santinhos nas proximidades da Emef Prof. Jonas Corrêa, em Americana - Foto: Leonardo Matos/Liberal

Três dias após as eleições municipais, ruas próximas a locais de votação em Americana e Santa Bárbara d’Oeste seguem sujas por santinhos. Majoritariamente nas calçadas, a poluição eleitoral se espalha pelas ruas com o vento e invade quintais de residências.

Em Americana, o LIBERAL encontrou as ruas sujas nos arredores da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Prof. Jonas Corrêa, na Vila Margarida, assim como nas proximidades da Escola Estadual Olympia Barth de Oliveira, no Jardim Ipiranga.

Além disso, o material escorregadio é motivo de preocupação para idosos e demais pedestres que utilizam as ruas, especialmente se o santinho estiver molhado.

“É um perigo para os idosos, porque fica super liso. No bairro tem bastante idoso, tem padaria na rua, que tem grande movimentação, tem a escola. E agora está com previsão de chuva, pode até piorar por conta disso”, disse a engenheira agrônoma Raphaela Vendemiatti, moradora do Jardim Ipiranga.

Ela ressalta que neste ano abriu um protocolo junto à prefeitura para a limpeza da rua. “Na sexta começaram a jogar bastante santinho nas ruas. No sábado a gente varreu, no domingo, no fim do dia, varremos também, mas não adianta nada, ainda mais com o vento. Nos outros anos até juntamos mais gente para limpar.”

De acordo com a prefeitura, os trabalhos de limpeza nos locais de votação estão sendo realizados e devem terminar ainda nesta semana. Nos arredores do Ciep (Centro Integrados de Educação Pública) Profa. Philomena Magaly Rossetti, por exemplo, a limpeza foi feita nesta quarta-feira (9).

Santa Bárbara

Em Santa Bárbara, um dos pontos de maior sujeira está nas proximidades da Emefei (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil) Profa. Iraídes Ferreira Lourenço, no Jardim Pérola.

O município informou que a limpeza das calçadas e ruas começou já no domingo (6), após o término das votações, e seguirá ao longo da semana.

Na Emefei Profa. Iraídes Ferreira Lourenço, em Santa Bárbara, santinhos ainda seguem na calçada – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Há punição?

De acordo com o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral), a Justiça disponibiliza o aplicativo “Pardal” para a comunicação de irregularidades na propaganda eleitoral. As denúncias feitas são encaminhadas para análise nas respectivas cidades.