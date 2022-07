Santander amplia horário e atendimento nas agências vai das 9h às 17h

O banco Santander anunciou que a partir desta segunda-feira (18) vai ampliar o horário em duas horas de atendimento das agências de todo o país, que passa a ser das 9h às 17h. De acordo com a empresa, a mudança tem como objetivo melhorar a experiência dos clientes.

A alteração também será aplicada nas 19 agências das cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), contemplando as seis unidade de Americana, duas de Santa Bárbara d’Oeste, duas de Hortolândia, seis de Sumaré e uma de Nova Odessa.

“Mesmo com o avanço da nossa estratégia digital, as unidades do Santander possuem um papel fundamental para os nossos resultados. Basicamente, o cliente escolhe como e onde quer se relacionar com o banco. Essa é a nossa proposta”, comentou Robson Rezende, diretor da rede comercial do Santander Brasil.

As operações no caixa permanecem sendo feitas das 10h às 16h. Os caixas eletrônicos continuam em horário estendido, de acordo com a região. Já lojas em shoppings e pontos de atendimento instalados em empresas seguem os horários específicos de cada localidade.