Santa Bárbara volta a ter alta de mortes no trânsito

Foram 15 óbitos nos seis primeiros meses deste ano, de acordo com o Infosiga, plataforma do governo estadual

Santa Bárbara d’Oeste voltou a ter um semestre violento no trânsito em 2022. Foram 15 mortes registradas no período contra seis em 2021. Os dados são do InfosigaSP (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), e foram divulgados nesta terça-feira (19).

Levantamento realizado pelo LIBERAL aponta que do total, nove acidentes fatais ocorreram na zona urbana e seis em rodovias que passam pelo município. Caso seja mantida a mesma média, a cidade pode ultrapassar o recorde de óbitos: 30 em todos os meses de 2020.

Motorista de um táxi morreu após seu veículo ser atingido por um caminhão no dia 21 de março – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O perfil das vítimas fatais envolve ocupantes de motocicletas (seis casos), seguido de veículos (cinco), pedestres (dois), caminhão (um) e outro caso não definido.

O diretor da Sesetran (Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil) de Santa Bárbara, Rômulo Gobbi, explica o excesso de motociclistas na estatística.

“Hoje temos um excesso de motocicletas nas ruas, por conta de estarmos em um clima tropical e por conta da alta do combustível, as motos acabam sendo uma opção. Infelizmente, nos acidentes, os motociclistas ficam muito vulneráveis”.

Segundo ele, a cidade tem atuado em conscientizações no trânsito. Uma delas é a Cidade Mirim administrada pela Guarda Municipal, que realiza trabalho com crianças.

REGIÃO. No mesmo período, Americana também totalizou 15 óbitos. Em Sumaré ocorreram 12 mortes no trânsito, Hortolândia cinco e Nova Odessa uma.

Sobre os acidentes fatais em rodovias, o professor de engenharia civil da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Creso de Franco Peixoto explica que o clássico “beber e dirigir” colabora.

“Falta uma política pública mais eficaz para controlar a velocidade. Há uma contracultura que acha que a multa existe para tirar dinheiro do motorista. Só é penalizado aquele que insiste em tal atitude, mesmo sabendo do risco que pode causar para a sociedade”.